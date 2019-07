Euforia y preocupación por renuncia de titular de la SHCP

La renuncia este martes del titular de la SHCP Carlos Urzúa, cimbró a todo el país, generó reacciones positivas y negativas en todos los ámbitos, tanto político como económico, con lo cual suman ya ocho funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador que han dejado sus cargos.

Lea usted, por ejemplo han renunciado la titular de Medio Ambiente Josefa González; el director del Instituto Nacional de Migración; del IMSS Germán Martínez, este último dejó el cargo en plena crisis por la falta de medicamentos.

Luego de la renuncia del titular de la SHCP los detractores del gobierno federal no perdieron el tiempo para señalar lo que consideran errores, puesto que en los primeros minutos de darse a conocer la decisión de Urzúa, se disparó el precio del dólar.

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al dar su opinión en medios de comunicación nacionales, primero hizo una lista de todos los que han dejado sus puestos, para luego señalar que la más reciente renuncia acredita una crisis en México y que las cosas no se hacen bien, a lo cual se suma que el crecimiento del producto interno bruto no llegará ni al 1%, todo debido a las malas decisiones del gobierno federal, aseguró el panista.

Como debe ser salieron a la defensa los morenos, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, habló de la experiencia y capacidad del nuevo Secretario de Hacienda Arturo Herrera, nombrado por el mismo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, minutos después de conocerse la decisión de Urzúa.

Para el moreno, Urzúa no se adaptó al nuevo esquema de gobierno, y que restablecer un nuevo régimen no es cosa fácil. La líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky resumió que el actual es un gobierno diferente donde se vale disentir, que en el gabinete se incluyó a todos los sectores, pero con una gran capacidad, en referencia a la carta de renuncia de Carlos Urzua, en la cual señala que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen de la hacienda pública.

Mientras en San Lázaro, los llamados diputados sin partido, encabezados por Ricardo Gallardo, respaldaron el nombramiento del nuevo titular de la hacienda pública, y dijeron confiar continúe con el combate a la corrupción, el manejo eficiente de los recursos y la austeridad república.

Para otros actores políticos, lo importante es el buen manejo de las finanzas del país, a fin de lograr el crecimiento económico que requiere el país en beneficio de todos los mexicanos. Hasta la próxima.