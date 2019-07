El “todopoderoso” secretario general de la Jucopo

A partir de la XVI Legislatura se contará con una nueva figura en el Congreso local, y es la del secretario general el cual será nombrado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que suple a la Gran Comisión, pero hay un pequeño detalle y es que el secretario, tendrá funciones que se podría decir estarán por encima de los legisladores, ya que estas serán tanto técnicas como administrativas.

Ahora bien, con la lucha que se prevé haya en los primeros días de la próxima legislatura, las distintas bancadas deberán poner especial atención a la hora de elegir al secretario general de la Jucopo, puesto que al tener el control total del tema financiero y técnico, será quien maneje los hilos en la operatividad del poder legislativo.

Las funciones del secretario general son las siguientes: “…encargado de coordinar los servicios de apoyo legislativo, técnicos y administrativos, cuya función es la dirección y administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de los servicios de asistencia y apoyo a los Órganos Legislativos y de representación. Sus atribuciones serán las conferidas por esta ley y su reglamento Interior”.

Así las cosas en el Congreso local y la figura del Secretario General, quien será una especie de funcionario “todopoderoso”.

En otro tema, en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se renovará la dirigencia estatal, con lo cual inicia la batalla, primero por controlar las asambleas distritales, de donde saldrán los consejeros estatales que a su vez elegirán al nuevo dirigente nacional, luego el de entidad, así como a los dirigentes municipales.

De entrada, en ese partido los enfrentamientos por el control se están convirtiendo ya en algo cotidiano, y ahora tendrá un nuevo capítulo que tiene que ver con el padrón de militantes.

Y es que el padrón de militantes no es cosa menor, puesto que algunos de los aspirantes a dirigir a ese partido han afiliado integrantes de manera masiva con el fin de tener el control a la hora de las elecciones, lo cual les permitirá contar con el mayor número de delegados posibles y, por consecuencia, la última palabra a la hora de elegir dirigente y candidatos con miras al 2021.

Si bien el partido ya decidió no abrir la elección a los nuevos militantes y que sean los 300 mil fundadores los que participen, no se descarta que los nuevos morenos pudieran inconformarse por no permitirles ejercer sus derechos políticos.

A esperar pues los enfrentamientos, señalamientos de manipuleo del padrón y todo aquello que en estos procesos se dan al interior de los partidos políticos. Hasta la próxima.