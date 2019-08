Cardiaca espera por la distribución final de las pluris

Se espera que antes del tres de septiembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), emita el fallo final e inapelable sobre la distribución de las diputaciones plurinominales en Quintana Roo.

Y es que en la entidad los partidos políticos con mayor presencia y los diputados que hasta ahora alcanzaron una curul por esa vía, detuvieron toda acción relacionada con la elección de coordinadores de bancada en la XVI Legislatura, hasta conocer el veredicto final de la máxima autoridad electoral, a fin de no errar y evitar que cualquier decisión tomada sea echada abajo con una posible resolución que no les favorezca.

Por ejemplo, en el Partido Acción Nacional (PAN), se esperaba que este miércoles 28 se conociera quien sería el coordinador de la bancada, sin embargo no fue así porque primero quieren conocer el resolutivo final del Tepjf.

En Morena la situación está peor, ahí los diputados cruzan los dedos porque la Sala Superior baje a Edgar Gasca y entre otro de la lista, el nombre no les importa, pero algunos de los llamados morenos de “cepa” no quieren por ninguna circunstancia que el ex priísta forme parte de la bancada.

El plan “B” de los morenos es que, en dado caso que Gasca continúe como diputado, unirán fuerzas para no ratificarlo como coordinador de la bancada el próximo 3 de septiembre, sobre todo porque no hay ningún documento o minuta firmada que los comprometa a mantener la palabra dada en la reunión sostenida en la ciudad de México hace varias semanas.

Entre los morenos que se mencionan para lograr la mayoría de votos y suplir a Gasca suena Luis Fernando Chávez, Alberto Batun y Linda Cobos, esta última del sur de la entidad.

Sin embargo en el caso de Linda Cobos, algunos morenos no la respaldan por el padrinazgo de Jesús Pool Moo, diputado federal quien, aseguran, habría operado para lograr consenso a favor de la legisladora.

En el PRI también le prenden veladoras a la Sala Superior, puesto que una decisión suya respecto a los votos que habrían que tomarse para hacer el reparto, podrían recuperar la curul perdida, aquella que ya les había dado el Tribunal Electoral de Quintana Roo, les retiró la Sala Regional de Xalapa del TEPJF, y que ahora está en manos de la Sala Superior.

Así las cosas en el mundo político de Quintana Roo, donde las horas definitorias no son aptas para cardiacos. Hasta la próxima.