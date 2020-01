Segunda llamada para atender el arribo de sargazo

En el municipio de Solidaridad están apenas a tiempo para que las autoridades municipales, hoteleros y demás involucrados en el tema con las reuniones previas sobre las acciones a realizar para contener el arribo de sargazo antes de que toque las playas de Quintana Roo.

En los últimos días y debido a los vientos que provocaron los frentes fríos, se notó la presencia del alga en las playas, y si bien las cuadrillas de trabajadores lograron limpiar las playas, de presentarse de manera masiva no podrán darse abasto.

Y es lo ocurrido es un llamado de atención para coordinarse y ponerse de acuerdo, puesto que no crear el Comité que han solicitado los hoteleros y empresarios para llevar al cabo las estrategias, generar un protocolo y tomar decisiones de manera colegiada, los pone en la misma situación de indefensión del año pasado, cuando la llegada masiva de sargazo los rebasó.

Sin embargo y pese a los llamados del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y demás líderes empresariales, no se ha visto por parte de la autoridad municipal, disposición para sentarse a trazar la línea a seguir en tan delicado tema.

El gobierno de Laura Beristaín vivió y cerró el año 2019 bastante complicado, por decir lo menos, al unirse la mayoría de los empresarios en su contra para evitar subiera el impuesto predial y una gran cantidad de impuestos, además de crear otros.

La desmedida intención de dañar los bolsillos de los solidarenses derivó que hasta sus mismos aliados, los diputados morenos, le dieran la espalda en el Congreso Local y votaran en contra de la intentona de crear 106 impuestos más.

Otro revés para la primer edil fue el rechazo a los eventos musicales masivos que pretendía realizar el 31 de diciembre en la Quinta Avenida, y tuvo que conformarse con llevarlos al cabo en un parque de la avenida Juárez.

Los últimos días del año un grupo de trabajadores encargados de limpiar las playas de sargazo, se manifestaron en el palacio municipal pidiendo que la empresa a la cual se le ha concesionado tal servicio, les pagara sueldos y aguinaldo.

Este lunes, otro grupo de trabajadores se manifestaron, pero ahora del área de imagen de Servicios Públicos Municipales, quienes piden aumento salarial, prestaciones al cien por ciento, que no haya represalias por la inconformidad manifestada, y que no se coarte su libertad de expresión. Así concluyó el año e inicia el 2020 el gobierno municipal de Solidaridad, donde todo indica los ciudadanos no le darán tregua a la autoridad municipal. Hasta la próxima.