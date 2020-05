Saquean 40 escuelas públicas, aprovechando la cuarentena

CANCÚN, Q. Roo.- Durante la cuarentena se han registrado 40 robos a escuelas en el estado, principalmente en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, donde se han reportado hasta tres incidencias por plantel.

Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación del estado (SEQ), comentó que muchos ladrones entran a las escuelas para sustraer el cableado eléctrico y algunos otros insumos escolares que se resguardan, los cuales tendrán que ser sustituidos por la dependencia antes del inicio del próximo ciclo.

Sin embargo, el equipo de la dependencia no ha podido ir a cuantificar los daños, debido a que las restricciones de movilidad han impedido que el personal llegue a los planteles.

“No hemos realizado el cálculo total de los recursos, pero se tiene que reponer todo el cableado, el cobre de la tubería de la escuela y los daños realizados, porque cuando no logran llevarse nada, pintan, rompen, y es muy lamentable y doloroso, suponemos que podrían ser hasta 50 mil pesos por plantel”, dijo.

De acuerdo con la dependencia, de los 40 robos registrados, 10 fueron en el municipio de Solidaridad y 20 en Benito Juárez, donde han ocurrido hechos delictivos hasta tres veces en un mismo plante, tal es el caso del Centro de Atención Infantil (CAI).

Los 10 restantes fueron en los demás municipios. “Los policías prácticamente ya viven ahí, porque nada más falta que se lleven los muros. Los elementos de seguridad realizan los rondines pero no se dan abasto, porque tienen que cuidarnos que no salgamos sin cubrebocas, de que no salgamos a las vialidades, resguardar las escuelas, los hospitales, vigilar que no hagamos fiestas y hacerse cargo de los accidentes”, dijo.

Añadió que hasta el momento sólo se ha logrado detener a tres infractores. Dijo que esperan que esta incidencia baje con el retorno escalonado de labores del personal de intendencia, quienes tendrán como labor principal acondicionar los planteles que han estado vacíos desde mediados de marzo.