Sedetur no tiene campaña extraordinaria por imagen del sargazo

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de Turismo del estado no contempla hasta ahora una campaña extraordinaria para mitigar los efectos que en cuestión de imagen podría arrastrar el sargazo a gran escala, y de acuerdo a Máximo García Rocha sub secretario de Promoción Turística de Quintana Roo, sí es un problema que solo “causa ciertos inconveniente pero que no repercute en la ocupación”.

Aseguró que a los turistas se les informa de manera puntual el problema que hay, y el cual tiene una solución que prontamente se dará a conocer, aunque está en manos de otras oficinas del gobierno estatal como la de Medio Ambiente que se tendrá que coordinar con otras del orden federal.

“Es un problema que tiene solución y se está trabajando en esto, sí hay que ocuparnos de ellos pero no es una obstáculo que pueda influir en el turismo de forma determinante. Evidentemente hay un conocimiento de este fenómeno en el mundo, este año es con mayor intensidad pero seguramente vamos a tener una solución”, aseguró.

Aunque lanzar una estrategia para prevenir efectos negativos causados por el sargazo no es una decisión que sea tomada únicamente por la Subsecretaría de Promoción Turística, en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo tampoco lo tiene contemplado hasta ahora, como sí ocurrió en 2017 cuando se lanzó una campaña para contrarrestar los efectos de la violencia, especialmente enfocada en los turistas de Estados Unidos.

“El presupuesto ya está autorizado, y hasta ahorita tenemos previsto solamente el gasto, solo que hubiera una emergencia en este sentido se podrá hacer porque la Ley de Presupuesto lo prevé y se tendría que recurrir a eso, pero no es exactamente esa situación”, sentenció.