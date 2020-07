Sargazo en costas de Mahahual provoca muerte masiva de peces 'emblema' de Xcalak

La falta de oxígeno en el agua derivada de la descomposición del sargazo en las costas de Mahahual provocó la muerte de cientos de ejemplares de peces Macabí, el pez emblema de Xcalak para los torneos de pesca.

Fernando Alberto Muñoz, investigador de la Universidad de San Luis Potosí que trabaja en proyectos con especies marinas del Caribe mexicano, explicó que el arribo de estas algas pardas ya muestra serias consecuencias ambientales en el sur del estado, y en consecuencia, para la economía de la comunidad.

La mayoría de los ejemplares que se observan son peces juveniles, que mueren en el agua color marrón y son arrastrados a la orilla por la corriente.

El especialista indicó que esta especie de peces de interés comercial habitan entre las aguas de la parte sur de Quintana Roo y el norte de Belice.

“Lo que está sucediendo son eventos de muerte masiva de peces, pero que no son constantes, se dan las muertes en un determinado tiempo, después aparentemente no pasa nada y luego vuelve a darse esta muerte masiva. Esto ha estado sucediendo por lo menos desde hace tres años, nada más que no se ha documentado”, refirió.