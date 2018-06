Sargazo puede afectar temporada de invierno

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hay incertidumbre entre el sector hotelero para la temporada de invierno a causa de la presencia de sargazo en las costas de Quintana Roo, señaló Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM).

“Ya hay cancelaciones y muy malos comentarios en redes sociales, es muy mala imagen para el destino; para la temporada de verano no es tanta la incertidumbre en este momento por ser mercado nacional y ya haber muchas reservaciones en libros, sin embargo, de septiembre a diciembre está aún muy incierta la temporada”, declaró.

A diferencia de años atrás, ya no son tan marcadas las denominadas temporadas bajas, situación a la que no quieren retornar, mencionó el líder de los hoteleros, “ya habíamos superado las temporadas bajas y no queremos regresar a ellas”.

De acuerdo con imágenes satelitales mostradas por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, indican que este año, el arribo de sargazo a las costas del Caribe será mayor al que llegó durante 2015.

En ese año el sargazo sorprendió por la cantidad de algas que formaron una capa en las costas de Quintana Roo, aunque en 2016 se notó una significativa disminución, mientras que en 2017 las autoridades de la Secretaría de Turismo adelantaron que la llegada de algas marinas sería más considerable que el año anterior.

Desde que se registró la presencia atípica de esta alga marina, los hoteleros implementaron el puesto de “sargazero”, que es la persona que se encarga de retirar el producto que recala a la orilla del mar.

“Muchos hoteles creamos el puesto de sargazeros, en hotel Flamingos tenemos de 10 a 15 personas contratadas para ese puesto por la cantidad que está saliendo, e incluso puede ser un tema frustrante para la persona que limpia por la cantidad que recala”.

En promedio ganan cerca de cinco mil pesos mensuales, más propinas cerca de otros dos mil pesos, agregó.

Por último comentó que hay más entendimiento por parte del turismo ante la presencia del sargazo, que si fuera una mancha de petróleo, pero no deja de ser incomodo no poder estar en la playa, ni ingresar al mar.