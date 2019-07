Combate del sargazo, fuera del Fonden

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las acciones para combatir al sargazo no serán financiadas nuevamente por el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) como ocurrió durante el 2018, cuando Quintana Roo recibió 62 millones de pesos.

Óscar Zepeda Ramos, director nacional de Protección Civil, dijo que el arribo de las algas no es considerado un desastre natural, por lo que las reglas de operación para repartir los 3 mil 400 millones de pesos que tienen destinado para emergencias en el 2019 impiden destinar partidas para contrarrestar ese fenómeno.

“No es un tema de nosotros, es de medio ambiente. La Secretaría de Marina ya lo está atendiendo por parte del gobierno federal, pero no es algo que se vaya a cubrir con Fonden, no está considerado en las reglas de operación porque no es desastre natural, y no es una regla planteada por nosotros, sino que son desde el 2012 y no está en la lista de fenómenos financiables por impactos”, aseveró.

Respecto a los 62 millones 573 mil pesos que el gobierno federal de la pasada administración destinó a Quintana Roo como parte del Fonden en junio del año pasado, Zepeda Ramos dijo desconocer bajo qué argumentos y especialmente con qué mecanismos jurídicos salió ese dinero de la federación para atender el sargazo.

Ese dinero no fue usado por el gobierno de Quintana Roo, sino que lo distribuyó entre siete empresas que se encargarían de recolectar el sargazo entre el 26 de junio y el 18 de julio, pero no hubo resultado positivo alguno.

Hasta el momento el sargazo no está considerado por el Sistema Nacional de Protección Civil como desastre de origen antrópico o natural, por lo que Zepeda Ramos prevé que el gobierno de la República seguirá financiando el combate desde otros frentes como lo ha hecho a través de la Secretaría de Marina.

Para el combate al sargazo la Secretaría de Marina tendrá un recurso de 60 millones durante este año, una cantidad similar a la que el gobierno federal anterior uso del Fonden.

Óscar Zepeda dijo que Quintana Roo podrá acceder a los 3 mil 400 millones de pesos del Fonden en caso de padecer embates de fenómenos hidrometeorológicos, como ha ocurrido en años anteriores.