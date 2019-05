Llamadas falsas y de broma saturan al 911

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los bromistas saturaron el número de emergencias 911, con un total de 330 mil 795 llamadas durante el primer trimestre del año, colocando a Quintana Roo en el tercer lugar nacional con más reportes improcedentes.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 911 registró durante enero, febrero y marzo 450 mil 290 llamadas, de las cuales, únicamente 119 mil 495 fueron reales.

El número de solicitudes de apoyo no procedentes, representaron un índice de 18 mil 857 llamadas no consideradas de emergencia por cada 100 mil habitantes, uno de los más altos a nivel nacional, por debajo únicamente de Sonora (19 mil 649) y Ciudad de México (20 mil 241).

En tanto, Quintana Roo superó a Aguascalientes (17 mil 681), Baja California (17 mil 561), Guanajuato (16 mil 507), Durango (15 mil 967) y Colima (15 mil 915).

Las peticiones de auxilio improcedentes refieren a aquellas llamadas recibidas en los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) que no se canalizan a ninguna corporación, al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias, o bien llamadas no contestadas o falsas, incluso, bromas de niños.

Al respecto, Amílcar Galaviz Aguilar, director de la Cruz Roja Cancún, mencionó que este tipo de llamadas representan una pérdida valiosa de recursos, pero sobre todo de tiempo, ya que concentran sus esfuerzos en atender una supuesta emergencia, que al final no es real y que compromete la vida de otros ciudadanos que sí requieren de los servicios.

En el caso de las 119 mil 495 solicitudes de auxilio, que sí fueron consideradas como emergencias reales, 56 mil 162 (47%) estuvieron relacionadas con temas de seguridad, 31 mil 068 (26%) requirieron asistencia de alguna autoridad, 19 mil 119 (16%) fueron por otros servicios, nueve mil 559 (8%) necesitaron atención médica y tres mil 587 (3%) fue para pedir la presencia de Protección Civil.