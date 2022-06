El área Covid-19 de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Chetumal se volvió a llenar de personas que llegaban a confirmar o descartar si estaban infectados con este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en Quintana Roo.

Ayer por la mañana, al menos 30 personas se encontraban en el área de urgencias del Hospital General de Zona de Medicina General número 1, sobre la avenida Nápoles, esperando turno para ingresar a hacerse la prueba antígeno.

Muchas llegaron a partir de las cinco de la madrugada para lograr quedarse en los primeros lugares de la fila y entrar casi de inmediato al hospital para que el personal médico les hiciera la prueba del cotonete, para que en 15 minutos aproximadamente conocieran el resultado.

Se registra nuevo brote de Covid en el módulo del IMSS en #Chetumal; una gran cantidad de personas acudió para solicitar sus pruebas rápidas así como sus incapacidades por Covid.

Los que resultaron positivos recibieron las indicaciones del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, principalmente de mantener el reposo en sus hogares, así como el confinamiento, para que no se haga una ola de contagios a las demás personas que están sanas y libres del virus Covid-19.

Algunos de los presentes comentaron, a sana distancia, que se aguantarían varias horas con tal de poder acceder a la prueba gratuita, porque se carece de entre 350 a 600 pesos que es el costo que tiene la prueba en clínicas privadas.

Por lo que al conocer los resultados, la única opción que les queda es la de obedecer las i n d i c a c i o n e s que les hace el personal médico, principalmente porque se trata de no expandir el virus por otras partes, porque entonces se registrará mayor número de casos.

Aumenta casos de Covid-19 en el estado

Recientemente la Secretaría de Salud (Sesa) estatal informó del incremento de casos positivos nuevos de coronavirus, por lo que insistió a la población a continuar con las medidas sanitarias para la prevención de contagios.

De acuerdo con el reporte de ayer de la Sesa, se tenía un total de 100 mil 042 casos positivos de Covid-19, así como también cuatro mil 383 defunciones. A pesar de lo anterior, se mantiene el color verde del semáforo estatal de riesgo epidemiológico.

