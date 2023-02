SCJN ordena al Congreso de Q. Roo adecuar ley sobre daño patrimonial

El Congreso del Estado realizará las adecuaciones a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, para acatar lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hugo Alday Nieto, diputado que preside la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, comentó que en dicha reforma se busca eliminar los montos máximos para reparar cualquier daño ocasionado por servicios públicos deficientes.

“De inmediato atenderemos la sentencia, por lo que se tendrá que modificar y eliminar cualquier tope máximo . No pueden existir topes máximos cuando se trata de la reparación de un daño”.

Comentó que si bien los legisladores esperan la notificación oficial, mencionó que ya se comenzaron las labores de engrose para comenzar a preparar la reforma, en primera instancia, en las comisiones de Puntos Constitucionales -presidida por Humberto Aldana Navarro- y tal vez la de Justicia del Congreso del Estado, presidida por el entrevistado.

Consideró que esta reforma es “muy sencilla, únicamente es eliminar el tope” por lo que se prevé que esté lista en este periodo ordinario de sesiones.

El diputado local señaló que el establecer un tope a las indemnizaciones por acciones de parte del Estado, como indica la fracción segunda del artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, es violatorio a los derechos humanos.

“Es una resolución que es lógica, es obvia, no puede una norma local establecer un límite o un parámetro específico para reparar daños (...) Esto atiende, específicamente, a un derecho humano fundamental que es aquel de poder recibir una indemnización adecuada por los daños que me cause el Estado”.