La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una solicitud de atracción tramitada por la empresa de transporte urbano Tucsa, que buscó que los ministros le resolvieran la entrega de la concesión del servicio en Playa del Carmen.

El pasado jueves se dio a conocer que los ministros resolvieron no atraer el caso relacionado con un juicio de amparo debido a que Tucsa no acredita una afectación en su actividad, pues a pesar de que no cuenta con concesión para operar en el municipio, las autoridades locales permiten de manera consensual que siga prestando el servicio, pese a sus unidades obsoletas.

“Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecharon la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción formulada por la parte quejosa, luego de que (...) ninguno de ellos decidiera hacerla suya de oficio” (sic), se lee en el acuerdo dictado el jueves por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, ante el cual se tramitó la atracción del caso.

SCJN rechaza atraer caso de Tucsa en Playa del Carmen [Foto: Octavio Martínez]

Esta disputa tiene su origen en agosto de 2023, cuando Tucsa solicitó a la Comisión de Movilidad de Solidaridad la entrega formal de la concesión del servicio de transporte urbano. Alegó tener tal derecho en un acuerdo que suscribió con Cozumel en 1991, antes de que Solidaridad fuera declarado municipio.

La Comisión negó una respuesta a Tucsa, que luego demandó por la vía del amparo indirecto al Ayuntamiento de Solidaridad para obligar, de manera legal, a entregar la concesión. No obstante, en noviembre de 2023, el Juzgado Cuarto de Distrito sentenció no amparar a Tucsa, que inmediatamente respondió con una apelación e interpuso un recurso de revisión.

Al Primer Tribunal Colegiado de Circuito le correspondió resolver la apelación, bajo el número de expediente 91/2024.

Con la admisión, Tucsa también solicitó que su caso fuera atraído por la Suprema Corte, que finalmente desechó resolver el juicio. Con la negativa, ahora el Primer Tribunal Colegiado de Circuito tendrá que resolver el amparo en revisión de Tucsa, la cual tiene pocas probabilidades de ganar, tras el revés de la Corte.