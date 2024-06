Se acaba el último reducto del PRIAN

Faltan casi 90 días para los cambios de gobierno municipales y la renovación del Congreso local, con lo cual Quintana Roo se pintará totalmente de guinda.

A partir del 1 de octubre, en Quintana Roo no habrá un solo municipio opositor a la 4T, un panorama que no se veía en muchos años en la entidad, donde la oposición no tendrá ni una demarcación municipal.

Y es que en las elecciones del 2 de junio, el PRI-PAN perdió el único municipio en el que gobernaba, Solidaridad, ahí ganó Estefanía Mercado con un amplio margen de 28 mil 425 votos, diferencia inobjetable para la oposición que aceptó la derrota sin nada que reclamar.

Solidaridad era el último reducto de la oposición a la 4T, ahora el PAN y PRI llegarán solo con regidores y, en la XVIII Legislatura, con tres diputados, dos y uno respectivamente.

Así terminan los días de gobierno del llamado PRIAN en uno de los principales polos turísticos de la Riviera Maya, corredor vacacional de fama internacional.

Habrá cambio de gobierno como tal también en Cozumel, donde la morenista Juanita Alonso le pasa la estafeta a José Luis Chacón, del mismo partido, para el periodo 2024-2027.

En el resto de los municipios las y los presidentes municipales se reeligieron, con lo cual habrá continuidad en las acciones de gobierno.

Ese predominio, otorgado claro está por los votos de los ciudadanos el pasado 2 de junio, es para el periodo 2024-2027, año en que habrá elecciones intermedias en el gobierno de la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo y aunque los partidos de oposición buscarán fortalecerse y reagruparse para dar batalla, el panorama es muy difícil, sobre todo porque tienen el mal tino de lanzar las mismas caras de siempre a los cargos de elección popular.

Esos partidos, los que aún sobreviven, tienen tiempo para rectificar y preparar cuadros, propuestas y estrategias de acá a tres años, y no correr la misma suerte que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que a nivel nacional ha perdido su registro, y ahora pide el cómputo total en algunas casillas para pepenar votos que le permitan llegar al 3% del total de la votación.

Así las cosas con los organismo políticos en Quintana Roo, cuya mala racha y desprecio de los ciudadanos no tiene para cuando terminar, y será peor si no aplican estrategias que les permitan detener la caída en picada en la que se encuentran. Hasta la próxima.