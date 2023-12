Se ahoga en playa de Cancún; al parecer estaba ebrio

Muere hombre que tan solo intentaba relajarse en las azules aguas de una playa de Cancún, fue arrastrado hasta las olas más fuertes del mar, que lo ahogaron.

El aterrador hecho fue registrado alrededor de las 21:30 horas, cuando el ahora occiso se encontraba en playa Gaviota Azul cuando despertaba el ambiente nocturno en el corazón de la zona hotelera, y un hombre de aproximadamente 35 años de edad decidió entrar al mar presuntamente en estado de ebriedad, otros bañistas se percataron que el hombre estaba luchando con las olas y pidieron ayuda, pero a esa hora ya no habían guardavidas que entraran al mar para salvar al hombre que se estaba ahogando.

De manera preliminar, se dio a conocer que podría tratarse de un elemento activo de la Guardia Nacional, quien aprovechó su día libre para divertirse en la playa, aunque presuntamente entró a nadar bajo los influjos del alcohol.

Otro visitante fue quien nadó hasta donde se encontraba el cansado hombre y logró sacarlo del mar, lamentablemente para cuando le dieron los primeros auxilios ya no contaba con signos vitales y no pudieron reanimarlo los paramédicos de una empresa particular que acudieron para valorarlo.

Servicios periciales se encargaron de realizar el embalaje del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde permanecerá hasta que algún familiar acuda a identificarlo.

Con información de De Peso Quintana Roo.