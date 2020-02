El Senado de México aprobó el martes una reforma de ley para ofrecer mayor protección a mujeres víctimas de la violencia de género. La modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca ampliar las órdenes de protección a las víctimas directas, fue avalada con 112 votos a favor y una abstención.

El texto constitucional, que deberá ser aprobado en la Cámara de Diputados de México, permitiría emitir órdenes de protección hasta por 30 días en cualquier estado del país.

Se aprobaron en lo general y en lo particular reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la defensa y resguardo de niñas y mujeres víctimas de violencia.

La titular de la Comisión para la Igualdad de Género de México, Martha Lucía Mícher Camarena, dijo que las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia de género constituyen, como lo reconoce la Organización de Naciones Unidas (ONU), uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres.

De esta manera, la reforma contempla entre sus medidas el establecimiento del traslado inmediato a un refugio temporal o el auxilio y vigilancia en el domicilio de las mujeres víctimas de violencia de género.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, planteó la necesidad de capacitar a todo el personal ministerial para la puesta en marcha de la reforma.

Esta ley fue aprobada tras conocerse el feminicidio de una joven de 25 años, que fue apuñalada y desmembrada por su pareja en la Ciudad de México, lo que conmocionó a toda la ciudadanía.

Aquí lo que habrá que ver es que funcione la reforma judicial, que se respete a las leyes que ha promovido el gobierno actual, que se basa entre otros aspectos, en una mejor capacitación a jueces federales para que puedan dar el cambio que se necesita para una mejor impartición de justicia, ya que por el momento la justicia en México es nula.

Y luego entonces seguimos viendo que las mentiras continúan y continúan, debido al surrealismo en el que se está viviendo por no tener una estrategia, ni control y mucho menos una supervisión para la aplicación de las “reformas”, todo esto solo deja en claro la falta de experiencia y de madurez que estos salvajes tienen.

2,892 asesinatos en enero de 2020

En enero de este año, 2,892 personas fueron asesinadas en México; de esa cifra, los casos de 2,819 víctimas son investigados como homicidios dolosos y 73 como feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El primer año del actual gobierno cerró como el más violento del que se haya tenido registro, con un total de 34,588 homicidios dolosos y 1,010 feminicidios.

Las cifras de enero de 2020 se dan a conocer en medio de la exigencia al gobierno federal para implementar una estrategia de seguridad que frene la violencia, especialmente contra las mujeres.

Se dice que en el 2019 se registraron 34,582 víctimas de homicidio doloso, es decir que en promedio 95 personas fueron asesinadas al día.

Sería bueno que dieran a conocer cuántos casos de los que se demandan se resuelven ya que se menciona que solo se soluciona un 3%, eso implica la asociación delictuosa que tienen los ministerios públicos y los jueces en muchos de los casos pero que ahora con esta reforma judicial hubo una capacitación a los jueces federales que se supone se llevaría a cabo también en los estados y en los municipios, pero la realidad es que la corrupción, como un cáncer, está arraigada en los jueces municipales, ya que el dinero que se mandó para que se capacitaran de una manera olímpica se lo robaron.

Es cada vez más difícil querer

combatir la corrupción

Entonces es un poco absurdo que hablen de combatir la corrupción cuando está engendrada dentro de los gobiernos de los estados y los municipios, eso es una realidad, ahora cómo se va a aplicar la ley en contra de estas personas que están robándose los recursos de la federación, del erario, de lo que le pertenece al gobierno y que el pueblo genera a través de sus impuestos, total que a fin de cuentas, solo es más de lo mismo.

Entre las informaciones que tenemos, es que se ha puesto de moda el secuestro y el asesinato de mujeres como una manera de generar ingresos, pero lo más lamentable es que el hampa, la mafia, ahora está recurriendo al secuestro de menores, esto es realmente una situación vergonzosa que da pena ajena porque no es entendible que los niños que son quienes requieren mayor protección ahora sean las víctimas de esta 4ta transformación.

Así mismo vemos como la acción de la aplicación de la justicia cada día es más corrupta no entendemos como una república puede funcionar cuando las instituciones, la aplicación de las leyes y el respeto al estado de derecho, son inexistentes.

No se puede jugar con la democracia

Es importante que no se les olvide, tal como está escrito en la Biblia, que quien procura el mal para sus semejantes la reacción es que su castigo será 7 veces más intenso que el daño que han causado.

La democracia es la que les dio la posibilidad y la oportunidad de engañar a los incautos mexicanos, pero ha quedado demostrado que el país es un fracaso, lo que será, será, y veremos cómo en dos años de gobierno, dentro de una teoría que parece querer destruir a las familias que han sido las generadoras del progreso y del porvenir de México, y que, por ahora, están en una situación donde la libertad y las garantías individuales son inexistentes.

El presente escenario puede llevar a que se cree una inestabilidad social y esto solo va a provocar que en las próximas votaciones este grupo arrogante y beligerante pierda un número considerable de gentes que voten en el congreso y es precisamente ahí cuando veremos, cuando escape de sus manos, el control que tienen del gobierno, esperando que este mismo caiga en manos de un congreso de oposición mayoritario que brinde las bases necesarias para un cambio verdadero ya que el futuro de la juventud y de los niños por ahora se vislumbra como un futuro sin esperanza.

Ni México, ni los mexicanos pueden continuar siendo tratados como perros con rabia por parte de perros rabiosos, y con estos refranes se entiende perfectamente lo que sucede cuando se actúa mal, ojo por ojo y diente por diente, el que mal obra, mal acaba.

Estamos hablando para la votación que quiere volver hacer este señor en zonas pobres de la república, sin incluir a la mayoría de la ciudad, ni nada, pues eso está mal,

La crisis en la que está la mujer en México

Este 9 de marzo diversos grupos están organizándose para llevar a cabo una mega manifestación con la cual las mujeres desean reclamar directamente al presidente López que no ha cumplido todas sus falacias y promesas, que no han sido más que una mentira y un truco para poder acabar con el respeto a la mujer, a las niñas y a las abuelas ya que solo han sido víctimas de la banda de “Caínes” que conforman el actual gobierno.

Se busca con este tipo de manifestaciones que si las instituciones no funcionan que desaparezcan, porque tal parece que quieren acabar con el respeto que existe entre los ciudadanos con el único objetivo de destruir a la nación y a la república. Lo importante aquí será saber qué va a pasar, qué viene para el futuro del país con este tipo de circunstancias”.

De los 135 millones 340 mil 538 habitantes que tiene la República Mexicana, el 52% de estos significaría la cantidad de personas que están confirmados hasta ahorita para manifestarse el 9 de marzo de 2020, más los que se acumulen de aquí a la fecha indicada.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay más de 22 millones de mujeres que laboran en ocupaciones formales: sector educativo, salud y servicios; sin embargo, existe un número importante que trabaja en la informalidad.

Por feminicidios convocan

a Un día sin mujeres

Este movimiento se piensa llevar a cabo el próximo 9 de marzo, debido el ambiente violento que se vive actualmente en contra de las mujeres en la República Mexicana, varias activistas comenzaron a viralizar en redes sociales una convocatoria llamada “Un día sin mujeres”.

Este movimiento invita a las mujeres a realizar un paro, el cual consiste en no salir a ningún lugar durante todo un día en todo México.

Para lograrlo cientos de mujeres compartieron la iniciativa en sus redes sociales, este movimiento se piensa llevar a cabo el próximo 9 de marzo, un día después de que se conmemore el Día de la Mujer.

Mujeres convocan a #UnDíaSinNosotras

Colectivos feministas y organizaciones civiles de distintos estados de la República convocaron a protestas y un paro nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios.

El lunes 9 de marzo, mujeres convocan al paro nacional #UnDíaSinNosotras que consiste en no asistir a las escuelas, ni centros de trabajo, además de no consumir servicios, por ejemplo, cargar gasolina.

Las simpatizantes con la protesta piden no descontar el día a las mujeres, ni marcar inasistencias en las escuelas e incluso, solicitan apoyo a hombres para cubrir a sus compañeras que decidan participar durante sus jornadas laborales.

Asimismo, se pide que en caso de no poder sumarse al paro, se utilicen prendas de color morado, para mostrar apoyo a la causa. “Escuchen la economía que manejamos y lo importante y valiosas que somos”, señalaron los colectivos que convocan.

De igual forma, para el 8 de marzo se han convocado a diferentes actividades como en la Ciudad de México, donde se espera una marcha organizada por la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas que partiría del Monumento a la Revolución al zócalo capitalino.

En Hermosillo, Sonora, la Asociación Feminista Pan y Rosas invitó a la ciudadanía a marchar como una protesta pacífica en contra de la violencia y el abuso sexual.

En este evento se solicita a todas las participantes que lleven puesta un pijama como consigna ante el abuso sexual que sufren menores, por parte de sus familiares.

En Parral, Chihuahua, el Colectivo Feminista Atenea organizó una marcha desde la Puerta del Tiempo, para finalizar en el centro de la ciudad.

En Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Reynosa de feministas convocó a ser parte del paro nacional con una manifestación en la Plaza Principal, Miguel Hidalgo de este municipio, donde se pide a las asistentes llevar vestimenta color morado con negro y pañuelo morado.

En Tampico el Colectivo Feminista Aquelarre Tampico se suma al paro nacional.

BUAP se suma al paro nacional

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se sumó al paro nacional del próximo 9 de marzo de las mujeres con el objetivo de manifestar su descontento por la ola de feminicidios y de violencia contra la mujer que se vive en el país.

El rector de la casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, indicó que la realidad que están viviendo millones de mujeres en México, “incluidas las que fueron parte de nuestra comunidad, la escalada de violencia de género manifestada en feminicidios, violaciones, hostigamiento y acoso sexual, discriminación y todos los tipos de violencia ha derivado en una convocatoria nacional para el 9 de marzo”.

Reiteró que la BUAP está de acuerdo con el paro nacional que contempla un día sin mujeres en todos los ámbitos.

Los integrantes del Consejo Universitario señalaron que es una muestra de la lucha de las mujeres en pro de la igualdad, contra el miedo, la angustia y la zozobra, además de reflejar el enojo por la manera en que están siendo violentadas incluso después de muertas.

Manifestaron su rechazo a la serie de feminicidios que se han registrado en los últimos años en Puebla y el país.

En redes sociales convocan a paro

nacional #UnDíaSinMujeres

A través de redes sociales, grupos feministas convocaron a un día sin mujeres para el 9 de marzo, un día después de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer.

Mientras tanto, el 8 de marzo habrá diversas movilizaciones y eventos por el Día Internacional de la Mujer. Con la movilización, las manifestantes buscan contrastar la situación de violencia con su ausencia.

“Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52% de la población. #UnDíaSinNosotras #ParoNacional”, señalan las convocatorias. Para el 8 de marzo, se tiene planeada una marcha a las 14:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Empresas, gobernadores y

periodistas se suman a paro nacional

Dependencias federales, gobiernos estatales, televisoras, empresarios, bancos, universidades públicas y privadas, así como partidos políticos se siguen solidarizando con el paro nacional que se propone realizar este 9 de marzo, como medida de protesta por el alto índice de feminicidios y de violencia contra las mujeres.

Claudia Sheinbaum, (o Chinchunbaum, perdón pero nosotros no hablamos alemán), dijo que instruyó a su equipo a no sancionar a trabajadoras que se sumen al paro de actividades denominado #UnDíaSinNosotras.

En conferencia de prensa, recordó que en la administración capitalina hay alrededor de 150 mil mujeres trabajando, es decir, que la mitad de la plantilla podría dejar de trabajar ese día.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que respaldará a todas las mujeres trabajadoras del sector público que decidan sumarse al paro de actividades.

Mientras que al menos siete gobiernos estatales, anunciaron que se sumarán a la iniciativa de colectivos feministas que promueven el paro nacional de mujeres.

El anuncio fue dado, por separado y desde las entidades, por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, así como por los mandatarios Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Martín Orozco (Aguascalientes), Alejandro Murat (Oaxaca), Mauricio Vila (Yucatán), Alejandro Tello (Zacatecas) y Marco Mena (Tlaxcala).

El coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que este partido se suma a la convocatoria para protestar por la violencia contra el sexo femenino.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los directivos de empresas respetar la voluntad de las colaboradoras que laboran en éstas y que se quieran adherir al paro nacional.

“Somos conscientes de la grave crisis de violencia que viven las mujeres. Los crecientes índices de feminicidios, abuso y acoso nos deben movilizar a todos como sociedad”, expuso Carlos Salazar.

En Twitter escribió que la próxima semana anunciarán una serie de medidas adicionales en las que impulsarán acciones que corresponde hacer a las empresas.

La Canacintra también se sumó a este reclamo que, dijo, es “justo” por los niveles de violencia de género que hay en el país.

Televisa aseguró que comparte el sentir de las mujeres que quieran manifestarse ese día, por lo que decidió que las trabajadoras que deseen unirse al paro “quedan en completa libertad de hacerlo. No habrá consecuencia laboral alguna en caso de que así lo decidan”.

El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, dijo que si las trabajadoras deciden faltar el 9 de marzo, la empresa va a apoyar la decisión.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que apoya la iniciativa y reconoció el valor de todas las acciones de la sociedad civil que contribuyan a visibilizar prácticas “inadmisibles” como la desigualdad y la violencia de género.

También se sumaron la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Iberoamericana, esta última que llamó a que las alumnas que acudan a la universidad ese día porten prendas de vestir moradas.

La periodista Carmen Aristegui anunció en su noticiario radiofónico que este 9 de marzo “no cuenten conmigo. Me sumaré de esta manera a algo que creo es muy importante, porque es una sacudida que necesitamos”.

También en su espacio de radio, Denise Maerker anunció que no acudirá a ese noticiario ni en su espacio en Televisa. “No voy a trabajar, lo aviso aquí, ni aquí ni en la noche”, dijo.

También anunciaron que no trabajarán ese día la locutora Martha Debayle, la actriz y cantante de Timbiriche, Mariana Garza, así como las actrices Giovanna Zacarías, Andrea Méndez y Ximena Martínez.

#UnDiaSinNosotras: ¿Te

pueden despedir por faltar al

trabajo el 9 de marzo?

Ante el paro de labores de las mujeres convocado por algunos grupos de activistas, te contamos qué dice la ley en caso de faltar al trabajo.

Diversos grupos feministas convocaron a una protesta llamada #UnDíaSinNosotras, para el día 9 de marzo, debido al aumento de feminicidios en México.

Ello consiste en hacer un paro nacional de mujeres, donde no acudan a las escuelas, a los trabajos, no realicen consumos ni ventas un día después del Día Internacional de la Mujer.

“El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres nada, no vendas nada”, mencionan algunos carteles que anuncian la protesta.”

Sin embargo, en caso de que algunas mujeres quieran adherirse a la manifestación y no acudan a su empleo, ¿podrían ser despedidas?

¿Qué dice la ley? En términos generales, sólo te pueden despedir de un empleo si cuentas con más de tres inasistencias en un periodo de 30 días, las cuales no hayan sido justificadas.

El artículo 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo señala: “Son causas de rescisión del trabajo, sin responsabilidad para el patrón: Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada”.

Cabe señalar que en algunos empleos, debido a las faltas injustificadas, los empleadores podrían emitir actas administrativas a sus colaboradores. Sin embargo, estas deben ser fundamentadas en el Reglamento Interior del Trabajo y contar con la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

La ley no contempla un número máximo de actas administrativas antes de enfrentar un despido. Un portal especializado señala que algunas compañías han dejado de usar estos documentos y en su lugar dan retroalimentación constante a los colaboradores.

Diversos movimientos convocan al paro

A dos semanas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, diversos movimientos han lanzado sus convocatorias con el fin de conmemorar dicha fecha, que incluyen una cadena feminista, una marcha y un paro nacional.

El próximo 7 de marzo se convoca a realizar una cadena feminista a las 17 horas en el Zócalo capitalino. Sin embargo, por conducto de las redes sociales diversos colectivos de mujeres han rechazado sumarse a ésta, pues consideran que detrás están grupos políticos.

En relación a la manifestación se difundió una lista de recomendaciones para las asistentes: se pide llevar el rostro descubierto, respetar los inmuebles y la presencia de hombres y personas de la diversidad sexual. Se advierte que no se permitirán actos de violencia.

El 8 de marzo se realizará una marcha del Monumento a la Revolución a la Plaza de la Constitución. La movilización es convocada por la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas.

Se espera que en esta protesta participen más organizaciones y colectivos feministas, que se enmarca en la Huelga Internacional de Mujeres en 27 países. En la declaración conjunta demandan trabajo decente y salarios dignos para todas, erradicar la violencia de género, soberanía alimentaria y acceso justo a los recursos.

Para el 9 de marzo, más organizaciones, entre ellas sindicales, convocan a un paro nacional de mujeres. Se pide que ninguna trabaje, acuda a la escuela o realice compras. #UnDíaSinNosotras. Si paramos nosotras, para el mundo, destacó el colectivo Brujas del Mar.

“Un día sin nosotras”, paro

nacional contra la violencia

“Ni una mujer en las calles, ni una mujer en la escuelas, ni una mujer en los trabajos”, así convocan mexicanas a un paro nacional el próximo 9 de marzo para protestar contra los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual del que son víctimas.

El movimiento de protesta es promovido por mujeres que también llaman a no usar el transporte público ese día; a no cargar gasolina, a no comprar ni pagar nada, para mostrar así que “si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos”. El objetivo es demostrar, a través de la economía que mueven, lo valiosas que son las mujeres para el país, “ya que no escucharon nuestros gritos, ni nuestros llantos”.

“Este lunes 9 de marzo nuestra ausencia se sentirá en todo el país. Un día por ti, por todas y con todas. En vida hermanas, en vida”, expresó una actriz al difundir la convocatoria del paro nacional del que es promotora.

Políticos apoyan #UnDiaSinNosotras

Algunos políticos apoyaran la campaña que se impulsa en redes sociales #UnDíaSinNosotras. Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas y la titular de la secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, muestran su apoyo a las mujeres que falten a sus trabajos el próximo 9 de marzo.

“Todas las mujeres del #PJF que lo deseen, podrán sumarse con total libertad a esta convocatoria. #UnDiaSinMujeres”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro presidente.

En tanto, Laura Rojas escribió en su cuenta de Twitter que propondrán a los coordinadores de los grupos parlamentarios dar facilidades a las empleadas de la Cámara de Diputados que se sumen a la manifestación. “Solidaria como mujer y a título personal me sumo al #ParoNacional del 9 de marzo #UnDíaSinMujeres”, manifestó la responsable de la Segob, Olga Sánchez Cordero. “Ese día, la ausencia de las mujeres que laboren en cualquiera de las áreas de mi gobierno, administrativas, contables, operativas, en escuelas y cualquier organismo descentralizado, será justificada y apoyada”, escribió Silvano Aureoles a través de su cuenta de Facebook.

En solidaridad con el paro, el Senado

iluminará con colores de la iniciativa

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, Mónica Fernández Balboa, expresó su solidaridad con todas las mujeres que se manifestarán el 9 de marzo próximo contra los feminicidios en México.

Indicó que se darán todas las facilidades a las mujeres para que se manifiesten libremente todas las que quieran participar y que, como muestra de esta solidaridad, se va a iluminar el edificio del Senado de la República con los colores que identifican a dicha iniciativa.

“No estamos nosotros convocando o desconvocando, simple y sencillamente queremos hacer patente que siempre van a tener, por obligación nuestra, la solidaridad en la demanda de acabar con los feminicidios, acabar con la violencia en contra de las mujeres y por supuesto, reiterar la solidaridad con todas las mujeres”, indicó.

Dejó claro que “estamos trabajando para que, entre todas, podamos hacer en conjunto de análisis, un diagnostico proponiendo acciones inmediatas”. “En la parte mía -precisó- tienen que ser acciones legislativas, tenemos que coadyuvar en todos los órdenes y en todos los niveles de gobierno para acabar con este mal”, subrayó. Recordó que “somos la primera legislatura con paridad de género, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y por primera vez aprobamos una reforma a la Constitución en materia de paridad de género e incluimos el feminicidio como delito grave”.

Datos importantes de mencionar

