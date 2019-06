Se debe respetar la autodeterminación de los pueblos

Comenzaremos explicando el problema que existe de las gentes que han invadido a México, ya que se dice que esto ha sido provocado por el Partido Morena, porque tiene más de tres años que ha estado repartiendo canastas con comida tanto en Guatemala como en Honduras, y esto, es una clara provocación que ha motivado estas avalanchas humanas en las cuales muchas están conformadas por Maras Salvatruchas, por miembros de las FARC y por individuos que son clasificados como gente indeseable en sus propios países ya que muchos son ladrones, extorsionadores, etcétera, hecho que han tenido la intención de crear un conflicto entre México y Estados Unidos, ya que los derechos humanos no son respetados en muchos países, como en México donde recientemente se han comenzado a respetar, y es aquí precisamente donde se ve que la crisis ha sido motivada por la falta de respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia en problemas locales.

“Crisis inexistentes” o ¿prefabricadas ?

Ahora bien los estadounidenses han aceptado no imponer los aranceles siempre y cuando esta situación sea totalmente controlada, pero la pregunta en este momento es ¿porque no se tomaron estas medidas preventivas antes? cuál fue la estrategia de estos “gobernantes” de permitir que estas circunstancias llegaran a existir, a ser.

Y es por ello que no podemos aceptar que digan que ya hubo una solución a una “crisis”, como ellos mismos la llaman, cuando ellos mismos fueron quienes la provocaron.Para hacer honor a la verdad debería hacerse una investigación a fondo para conocer desde cuándo o cuánto tiempo tiene repartiendo el Partido Morena esas despensas en Guatemala y en Honduras, como para incitar y provocar esta “crisis”.

Eso es lo que no podemos aceptar los mexicanos, que nos quieran ver la cara de tontos, porque la realidad es muy diferente y por lo mismo es inaceptable que estas situaciones se sigan dando, porque entonces Estados Unidos tomaría la imposición de aranceles y en el momento que estos llegaran hasta un 25% de incremento en los productos elaborados en México con destino a Estados Unidos, la reacción seria que no habría una justificación para que ninguna de las empresas americanas siguiera fabricando productos en México ya que les resultaría más barato fabricarlos en Estados Unidos. Esto claramente demuestra la falta de experiencia y de respeto de estos “solucionadores de crisis prefabricadas”.

Los “politicastros” siguen con actuaciones burdas e inexplicables

Estamos también observando como de manera indistinta se sigue abusando y no respetando el derecho que tenemos los mexicanos de manifestarnos de manera pacífica, por el grave descontento que han causado esta bola de “politicastros” (malos políticos) que sin ton ni son, siguen con una actuación burda e inexplicable, tenemos que procurar que se aclare esto para que podamos tomar una opinión dentro de la verdad.

Prometieron que no habría más nepotismo

Por otro lado ha quedado claro que muchos de los hijos de algunos de los Secretarios que fueron nombrados por el señor López, ocupan diversos puestos en diferentes áreas del gobierno, con sus respectivos honorarios, así mismo como los hijos del señor López, y todo esto vuelve a demostrar el engaño y la mentira de este hombre porque clara y específicamente dijo que no permitiría nepotismos, pero estamos viendo que es totalmente increíble que este tipo de engaños son una realidad y que nada más le han dado “chorizo” a los mexicanos para poder seguir cumpliendo con sus caprichos.

Primero está el planeta y después los proyectos

Ahora bien, respecto al proyecto del tren maya, donde de llevarse a cabo se podrían destruir varios vestigios, la fauna vegetal y la fauna animal, en el estado de Yucatán, esto no debe de permitirse por las importantísimas y obvias razones de que los mexicanos amamos estos vestigios mayas, amamos y cuidamos nuestra fauna y nuestra biodiversidad, lo que en estos momentos significa una gran joya y porque con ello se contribuye a tener un mundo balanceado así como también por la importancia y el respeto que debemos hacia las selvas y sus biodiversidades.

El tren maya está poniendo en riesgo muchas cosas, además de que se dice que mucha gente manipuló la licitación de su construcción fuera del país, sin que se cumplieran las reglas y eso es totalmente inaceptable, no podemos permitir más de lo mismo o más de lo peor.

Se debe respetar el derecho a la información

La realidad es que en las últimas “dizque conferencias de prensa” se ve claramente a un hombre que no tiene la honradez de enfrentar y responder a los periodistas porque siempre resulta con un invento o está haciendo chistecitos de mal gusto para distraer la no respuesta a las inquietudes de los periodistas.

Debe de concientizar que a un presidente se le paga para que haga sus funciones como dirigente o representante de una nación, no para que se la pase haciendo “shows mañaneros” , lo primero que debe hacer un presidente es cumplir con sus funciones y no por el contrario, crear disuasiones o enredos que confunden más a los mexicanos.

Autoridades incompetentes o ¿asociaciones delictuosas?

Es inaceptable ver como todos los días, a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, han ido en aumento los ataques hacia las instalaciones del ejército mexicano, ya que según hasta el momento pasan más de 90, con esto queda claro que el poder legislativo y el poder judicial se han vuelto esclavos de los cárteles así como también algunos jueces y ministerios públicos demuestran con sus actuaciones que están coludidos en una asociación delictuosa sistemáticamente matando la equidad y la esperanza de justicia para todos los mexicanos.

La política no es un juego, es poder servir a un país

Se debe entender y tener bien en claro que la política ni es un juego de fútbol ni tampoco es una competencia de lucha libre, ser políticos es saber digerir y entender que son servidores públicos y deben acatar, sin importar el origen de su partido, sea de izquierda, derecha o ultraderecha, que la única misión que tienen es la de cumplir y buscar que el país tenga los mejores resultados para convertirlo en uno de los países que tengan cada vez una mejor oportunidad de acoplarse a una economía globalizada para superar sus deficiencias educacionales.

Inaceptable que los servidores públicos no tengan ética, ni profesionalismo

El gravísimo error de haber impreso millones y millones de libros, sin haber verificado sus contenidos, demuestra la poca ética, la falta de profesionalismo y de conocimiento de causa que tienen los “funcionarios” que están a cargo porque aún seguimos viendo… y no es más de lo mismo… ahora es peor y más de lo inaceptable.

La historia de un país es quien juzgará las actuaciones de los actores políticos

Estos actores políticos deben de concientizar, digerir y comprender que es cuestión de tiempo para que queden excluidos de los puestos que la democracia les ha permitido ocupar y porque es este el momento en el que se verá si en la historia de México serán juzgados como hombres respetables o como criminales desubicados que no han tenido el conocimiento de causa para respetar a la república y a sus instituciones.

Queda demostrada la incapacidad de algunos servidores públicos

Recientemente pudimos observar como una diputa del Partido Morena ni siquiera tiene la suficiente capacidad para poder leer, la incapacidad de esta señora demuestra que un niño de 10 años puede tener mejor preparación para poder leer el escrito que ella trataba de descifrar, esto es otra muestra o como se dice un botón, de que el gobierno se ha rodeado de gentes incultas, llenas de rencor y que su incapacidad brilla.

Queda totalmente demostrado que hasta el momento ningún político en la historia del planeta ha podido tapar el sol o la verdad con un dedo.

Autorizan parar la construcción en Santa Lucía por el bienestar de México

Ya el juez dictaminó que no se siga la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, por lo que se tiene que hacer en otro lado el aeropuerto, por ello ya fue parada la obra, por y para el bienestar de México, no para complacer caprichos sin sentido.

Urgen todo tipo de apoyos para quienes combaten el fuego

Ha habido manifestaciones de brigadistas que son quienes combaten el fuego, es una protesta ya que no se les ha pagado sueldo, no tienen uniformes y no tienen ni equipo para combatir los incendios y eso es un crimen en contra de la naturaleza, no podemos aceptar que este tipo de reportes pasen inadvertidos, se tiene que poner orden sobre todo con quienes provocan este tipo de accidentes con el único propósito de destruir y acabar con la biodiversidad que es tan importante en un mundo tan contaminado.

El sargazo no es un problema, es un beneficio natural

Al mismo tiempo estamos viendo como muchas gentes sin conocimiento en el caso, han dado opiniones sobre el problema del sargazo, pero se tiene que entender que el sargazo no es un problema es un efecto natural que ha existido en el planeta por millones de años pero que lamentablemente algunos incompetentes, desubicados e irracionales, continúan mencionando que es basura, la basura la tienen ellos en su cabeza ya que no alcanzan a entender que el mundo tiene sus formas y sus normas, y, que la naturaleza no se puede modificar, entender que somos los hombres quienes tenemos que adaptarnos y sacarle el mejor de los provechos.

Es así como hemos visto que en todas las playas que están desocupadas no tienen problemas con el sargazo, ya que este es utilizado en las industrias y chimeneas, el sargazo después de una semana se biodegrada y se convierte en arena, además es un excelente abono, así que lo importante es que la gente deje de estar haciendo payasadas, que dejen de demostrar su falta de educación y cultura, y mejor tomen realmente las cosas como son.

La única realidad es que tenemos que concientizar que podemos hacer para beneficio y que no dañe ya que han dicho que está afectando el sistema marino, pero realmente no está afectando ya que es necesario para que las tortugas puedan anidar, y no podrían si falta el sargazo y la arena que son tan importantes para su existencia.

El sector de turismo tiene que tomar en serio la violencia para que no se afecte al turismo

Hubo unas declaraciones de las personas que están “dizque” trabajando en la Secretaría de Turismo que la violencia no ha afectado al turismo, pero que quede muy claro que ha habido cancelaciones masivas en muchas áreas de la República Mexicana, debido a la mediocre actitud de muchas regiones en referencia a sus sistemas de prevención de delito, que no han operado y que siguen siendo compinches de los cárteles, los cuales cada vez cobran más popularidad y siguen asesinando gentes, prácticamente en todos lados.

Sería bueno que antes que hagan declaraciones entiendan que no queremos chorizo y si ellos quieren comer chorizo pues tienen nuestra bendición para que se lo coman todo.

La libertad de expresión es un derecho universal

Y llegó el día de la libertad de expresión, el cual como cada año se celebró el 7 de junio, el inconveniente ahora es el alto record de periodistas asesinados.

Se ha demostrado que en la mayoría de los casos los que han coordinado los ataques en contra de la prensa han sido funcionarios públicos, y, no puede pensarse que el mundo acepte a un país sin libertad de expresión y con un alto índice de asesinatos en contra de quienes su única y loable misión es la de poner y expresar la realidad que se vive en el mundo y para que los y las mexicanas estén en conocimiento de causa de las realidades que nos afectan, no podemos aceptar más noticias falsas, más asesinatos, ni más engaños.

