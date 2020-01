Se deben acabar los malos gobernantes

Mencionar que el abuso de poder y que las gentes se sientan reyes, y no presidentes, trae un conflicto de intereses porque estos narcisistas mitómanos que se encuentran en una desubicación total, demuestran que al estar rodeados de sus seguidores se les olvida que la República tiene tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, que la importancia de que respeten su total autonomía es una realidad cuando vemos que las emociones y la falta de entendimiento de cómo funciona una república, nos demuestran el desequilibrio psicológico que sufren los mandatarios.

Con estas acciones y reacciones viscerales demuestran claramente que todos los países en el mundo deben establecer los controles necesarios para que el ascenso de estas personas sea creado de una forma que evite que caigan en un viaje de ego, en el cual piensan que pueden escalar una cascada congelada cuando ni siquiera han sido cualificados para brincar un charco.

Hemos visto como los Césares, los líderes de los treintas, cayeron en el viaje de ego y destruyeron la vida de miles de inocentes quienes confiaban en su análisis, en su concientización y en la evaluación de las circunstancias del escenario para que conjuntamente se tomaran las acciones pertinentes, siempre procurando que lo más importante es cumplir y salvaguardar las garantías que las constituciones nos brindan.

En un momento como el que estamos viviendo, al principio y al final de una década, una vez más se presenta el peligroso escenario entre dos potencias militares, que esta ocasionando que los tambores de guerra vuelvan a tener presencia, esperamos que con esas negativas actitudes no nos enfrentemos a la posibilidad de una posible guerra mundial.

De ser así sería lamentable que no se busque que la paloma de la paz, de la razón y de la armonía reine entre los humanos, ya que siempre se han encontrado soluciones pacíficas para no arriesgar a nadie, y con más razón, a las nuevas generaciones ya que hemos visto que esos escenarios no han traído más que muerte, destrucción y una muestra clara de la sinrazón.

Hay tres posibilidades de que el planeta se pueda destruir, una sería por una guerra bacteriológica, otra por el impacto de enormes asteroides hacia la tierra de la cual nos protege el escudo magnético y la luna, y la última, la más estúpida de todas, una guerra atómica.

Desde nuestro espacio hacemos un llamado para que se busquen mejores alternativas y lograr la tranquilidad y la paz.

El respeto a la humanidad, a la vida, a las fuerzas más poderosas del universo, que son la luz y el amor, deben siempre iluminar y venerar la paz en el universo, ya que siempre el bien vencerá al mal.

Así sea amén, saecula saeculorum.

No hay que buscar problemas donde no los hay

Esto es lo que mucha gente piensa respecto de la mala actuación que tuvo el presidente Donald Trump al atacar a un poderoso general iraní, asegurando que ordenó el ataque con drones contra el convoy que transportaba al líder de la fuerza Al Quds, para “detener una guerra”. “No actuamos para iniciar una guerra”, enfatizó Trump desde su residencia vacacional de Mar-a-Lago, Florida.

Con esto ha desatado al máximo la tensión entre Washington y Teherán, al punto que numerosos aliados de Estados Unidos temen que se llegue a desatar una guerra abierta.

Asimismo, el canciller iraní, Javad Zarif, advirtió en Twitter de que la decisión de Trump de ordenar el ataque en el que también murió el vicepresidente de la Multitud Popular iraquí, Abu Mahdi al Mohandes, es una actitud “extremadamente peligrosa” y una “estupidez”.

Pero las consecuencias del bombardeo no sólo han sido políticas, también fueron en lo económico ya que este viernes el precio del petróleo Texas, de referencia en EU, subió alrededor de un 3%, aunque cerró el día con un 2.7%.

Es muy importante recalcar que siempre toda acción tiene una reacción y todo lo que hacemos tiene que ser en forma positiva y bien pensada para no caer o provocar nefastos resultados y no sólo para un país sino para el mundo entero.

2020 inicia con todo tipo de aumentos

A partir de este 1 de enero, el salario mínimo aumentó 20% en la mayor parte del país, pues pasó de ser de 102.68 a 123.22 pesos diarios, a excepción de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde pasó de 176.72 a 185.56 pesos diarios.

El incremento fue publicado el 23 de diciembre en el Diario Oficial de Federación (DOF), luego de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) resolvió por unanimidad incrementar los salarios mínimos general y profesionales. Esto entró en vigor este miércoles 1 de enero.

Los mexicanos estamos empezando un nuevo año y al parecer este viene cargado de nuevos aumentos en muchas cosas, se dijo que a partir de enero 2020 entraría en vigor el aumento al salario mínimo, pero este de que va a servir si también se están dando nuevos aumentos, y ahora no solo en delincuencia, muertes, desapariciones, violaciones e inseguridad, también serán en el pago de ciertos productos y servicios como lo son la gasolina, el transporte público, el pago de luz y en otros productos como lo son el pan de caja, cigarros, bebidas saborizadas, el alcohol, el hospedaje y los juegos de apuesta.

El pago del salario mínimo era de 102.68 pesos diarios en el 2019 ahora pasa a 123.22 pesos diarios, a partir del 1 de enero de 2020, es decir un aumento de 20%, en otras palabras un aumento al salario y muchos aumentos a diversos productos, que es lo que sigue?…

Urge apoyar al buen uso y no al abuso de los plásticos

Resulta muy positiva la medida tomada por casi todo el mundo, la cual consiste en dejar a un lado el uso de bolsas y papel plástico así como de vasos y platos de unicel, ya que estamos viendo que con ellos solo se provoca una alta contaminación a los mares, ríos, lagos, y porque no, algunos drenajes que son utilizados como basureros, ya que muchos no tenemos la cultura de poner la basura en su lugar o simplemente por el hecho de no tener el mínimo respeto por ni para con la naturaleza, ni para con las futuras generaciones que al final de cuentas son quienes sufrirán las consecuencias de nuestros actos, si estos no se detienen a tiempo.

Pensemos que todo es para bien y que esto ya se hacía en el pasado, donde cada quien utilizaba sus bolsas de mandado o de papel o de cartón y donde muchos productos eran envasados en algún tipo de papel, incluidas las hojas de un periódico.

Inculquemos a nuestros hijos y nietos el buen uso de las cosas y no el abuso de ellas, para que puedan disfrutar de las maravillas que la madre naturaleza nos puede brindar.

El mundo está en manos de negativos gobernantes

Actualmente estamos viendo como en muchas partes del mundo entero se han seleccionado o elegido a diversos gobernantes para representar a un país, mismos que al inicio de las elecciones o de un gobierno prometen tantas cosas y ya que están al frente de una nación resulta que sus objetivos principales o personales son otros.

Eso no debe suceder, porque ellos saben muy bien que su trabajo es representar de forma positiva y en beneficio de los habitantes de cada región.

Como servidores públicos están obligados a tomar en cuenta las necesidades, las prioridades y la seguridad de quien los eligió.

Así mismo deben de rodearse de funcionarios capacitados, honrados y con una buena trayectoria que sirva para el beneficio del país.

Pero últimamente lo que hemos visto es que ahora los malos gobernantes se están dando por todas partes como si fuera una plaga y eso ya no se puede permitir, se debe actuar para resolver o en su defecto corregir los defectos que surjan de sus negativas actuaciones.

Ya no se debe de confiar en promesas que al final solo son falsas, se debe de creer en hechos que son los que demuestran quien es quien en un buen gobierno.

Dime con quién andas y te diré quién eres.

Día del periodista, una labor cada vez más difícil de ejercer

Este sábado 4 de enero se conmemora el Día del Periodista en México, profesión que cada vez es más difícil poder ejercer y no solo en México sino en el mundo entero.

En nuestro país la loable labor de ser periodista ahora se ha catalogado como una profesión de alto riesgo ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alertó que México es el segundo país más peligroso, a nivel mundial, para ejercer el periodismo.

De acuerdo con un recuento de un portal, suman 17 periodistas asesinados en el sexenio del presidente López Obrador, de esa cifra, 2 asesinatos corresponde a 2018 y los 15 restantes a 2019.

Es por ello que habrá de reconocerse a todos los periodistas ya que al querer informar con la verdad ahora resulta firmar una sentencia de muerte.

¡Que Viva la libertad de expresión! ¡Viva el periodismo! Para que siempre brille la verdad.

Les deseamos un feliz y venturoso Día de Reyes

Felices Reyes para todos los hombres de buena voluntad. Muchas gracias a todos, les deseamos que la alegría y el respeto a la vida logren que siempre vivan llenos de felicidad y armonía.

