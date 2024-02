Se duplican las solicitudes de becas académicas en Cancún

El gobierno municipal de Benito Juárez registró alrededor de 800 peticiones para recibir las becas municipales por parte de estudiantes del nivel media superior y superior.

Berenice Sosa Osorio, secretaria de Desarrollo Social y Económico del municipio, comentó que solamente se tienen disponibles más de 400 apoyos.

Explicó que el incremento de solicitudes de estás becas, se debió a que ahora no solo se entregan formatos físicos, sino que también están disponibles en la página web del Ayuntamiento.

Dijo que, actualmente, los alumnos puedan descargar los formatos para buscar una beca estudiantil de la página web del municipio “y eso también ayudó mucho”, porque ahora ya se pueden bajar los formatos desde casa, lo que da la oportunidad a una ventana más para aquellos quienes sus papás trabajan.

La funcionaria comentó que la convocatoria para recibir las becas municipales para los niveles medio superior y para superior sale cada seis meses, porque “obviamente son semestrales ambos niveles, tanto medio superior como superior, y eso nos da la oportunidad de estar trabajando para que los jóvenes puedan recibir este tipo de becas y no quede inconcluso”.

Señaló que los 2 mil 900 pesos que reciben cada uno de los beneficiarios puede ser utilizados para cubrir las varias necesidades que cuentan los estudiantes en dichos niveles escolares.

Acerca de la convocatoria, Sosa Osorio detalló que la entrega de formatos presencial, se llevará a cabo los días 4 y 5 de marzo, en las instalaciones del CBTIS 111, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y la entrega de los formatos y la recepción de documentos hacia el personal de la Dirección de Educación, será del 12 al 14 de marzo, igual en Cbtis”.

“Es muy importante que no se les pasen estas fechas de repente, nos llegan muchos jóvenes y no me enteré y no supe. Normalmente damos más de 400 o 500, estamos buscando siempre beneficiar a los más que se puedan, pero obviamente tenemos un recurso limitado”.