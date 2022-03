Se enfilan dos gigantes de los mares hacia Mahahual

Cuatro días del presente mes, llegarán a Mahahual los dos cruceros más grandes del mundo, el Wonder Of The Seas (Maravilla de los Mares) y el Symphony Of The Seas (Sinfonía de los Mares), dos gigantes con capacidad de casi siete mil pasajeros cada uno.

De acuerdo con la bitácora de la empresa Servicios Turísticos Mahahual S.A. de C.V., el próximo lunes 14, atraca en el muelle Costa Maya el Symphony con capacidad de seis mil 680 huéspedes; mientras que al día siguiente, el martes llega el Wonder, con capacidad de hasta seis mil 988, justo en día de quincena.

En lo que respecta a la segunda llegada, el itinerario establece que dos semanas después, el lunes 28 y martes 29, vuelven a llegar en el mismo orden mencionado anteriormente.

Es decir, que tan solo con estas cuatro llegadas, son hasta 27 mil 336 turistas extranjeros potenciales para Mahahual, destino turístico más importante del sur del estado, y segundo más importante en materia de arribo de cruceros en la entidad, localizado en el municipio de Othón P. Blanco.

Es decir, que es la cantidad máxima que puede llegar; un crucero promedio, tiene la capacidad de traer tres mil pasajeros, por lo que estos dos buques tienen más del doble de capacidad.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal, comentó que todos los atractivos ayudan a mejorar la economía, que en esta etapa de reactivación se requiere mucho para recuperarse del impacto de la pandemia.

Empresarios de Mahahual, concuerdan en que el turismo de cruceros genera en promedio 76 dólares por extranjero, unos mil 520 pesos, que sirven para la reactivación económica de toda la localidad, para los propietarios que tienen restaurantes, hoteles, comercios, servicios de relajación y turísticos náuticos.

Por lo que la industria de los cruceros es vital para la reactivación de Mahahual e incluso de sus alrededores, como el caso del sitio arqueológico de Chacchoben, donde los turistas extranjeros aprovechan visitar, al tener unas siete horas para estar en tierra.

