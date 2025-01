Se esperan cambios positivos con el nuevo presidente Donald Trump

De las cosas interesantes que están pasando es que el señor Trump va a tomar posesión de su mandato como 47vo presidente, formó un equipo de gente joven y el primer día va a tomar 100 medidas para transformar el gobierno de Biden, entonces entre ellas está pues el problema que existe con los capos aquí, que ya son narco terroristas, y que van a tomar todas las medidas para detenerlos, confiscarles todos sus bienes a ellos y a todos los políticos y gobernadores que se han asociado con ellos y militares, entonces va a ser muy interesante porque tiene todas las pruebas y todo lo necesario para actuar conforme al derecho internacional, entonces eso va a causar un problema serio, pero pues no hay mal que por bien no venga y ahí estamos viendo que entre las gentes que no invitó a la inauguración fue al presidente de Brasil y obviamente a Maduro y a la señora Sheinbaum porque pues no los considero personas gratas para que estuvieran en su ceremonia.

Y también desde 40 años que no se daba que la toma de posesión se hiciera dentro de un edificio, que no se va a llevar a cabo al aire libre y eso es porque desde el señor Reagan que tuvieron que hacerlo también interior, que no se había dado en 40 años una situación como esta y ahorita hay una mega tormenta con un frente siberiano que tiene prácticamente a todo Estados Unidos con temperaturas de menos 20, inclusive hasta de 30 grados bajo cero, esto va durar por lo menos una semana, entones pues si todo lo que es el transporte aéreo se están viendo forzados los aviones para que les tengan que poner un spray para derretir el hielo que se le forma en el fuselaje y las alas, para que puedan despegar sin hielo, porque si no, no pueden volar los aviones.

Esto ha causado un cambio radical en lo que es la vida normal de este gran país que se está luchando y adaptando para poder pues hace lo mejor que pueden dentro de las circunstancias tan crudas que están pegando a todo Estados Unidos.

Y cuando tomen las medias de capturar y confiscar todos los bienes de las gentes que se han dedicado, apadrinados por el López hablador, los traficantes pues eso les va a, ahora sí que tienen que poner sus barbas a remojar, y si son mujeres pues sus enaguas porque viene con todo el señor Trump y su equipo de especialistas con la aprobación total del Congreso, entonces si es un momento que tenemos que dar las gracias a la DEA, al FBI y a la nueva procuradora, que es una muchacha que estuvo 9 años como Procuradora en Florida y es una académica con un alto prestigio de servicio a su país.

En fin, estamos viendo que están decididos a reformar todo lo que no se hizo y también un control del (ISE) que es el que va, tienen pensado deportar, hay 11 millones de extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos y todos los que tienen antecedentes criminales o penales y todo pues los van a encarcelar y los van a mandar a sus país, su va a haber un control súper estricto en todo lo que es la frontera porque ya no quieren que estas gentes lleguen y echen raíces en Estados Unidos desvirtuando el Estado de derecho y la ley que merece todo mundo en su casa y está en su derecho, el señor Trump, de tomar todas las medidas con su equipo para dar las garantías que necesitan los estadounidenses para poder tener la tranquilidad y una vida segura y esto pues es parte de la evolución de los países en el mundo que han decidido acabar con los narco políticos, los narco terroristas y los productores de fentanilo y de muchas otras drogas que han esclavizado, aprovechado y matado a muchísima gente que no tenía que haber muerto si esto no se hubiera permitido en el sexenio anterior, y todos los que hayan tenido antecedentes de este tipo, pues se van a tomar las medidas correctivas.

Esto va a ocasionar que venga una depresión económica en México y aseguran que el peso pueda llegar el cambio de a 30 pesos por dólar, entonces todo esto pues es un problema porque quieren implementar 25 por ciento a todos los productos hechos en México, que están entrando a Estados Unidos, en fin va a haber una situación de negociaciones que se van a tener que llevar a cabo pero con una reforma estricta, agresiva y pues que es parte de la nueva política del señor Trump que deseamos que tenga éxito él y todos su colaboradores ya que el mundo está con la esperanza de que esto se dé y muchos están con el problema de la desesperanza que han perdido porque en otros países como Nicaragua, Venezuela, Colombia y Ecuador donde estas gentes han actuado con todo el apoyo de sus gobernantes pues han acabado con la esperanza de todas las personas que habitan estos lugares, entonces eso es una realidad y esa realidad hay que entender que todos los que se dedicaron a negocios y apadrinar este tipo de cárteles, que ahora ya son narco cárteles, van a tener que pagar por todo lo que han hecho y sus fortunas que han logrado serán confiscadas, sus bienes también y se les va a apresar y detener porque sientes que ellos tienen derecho divino y realmente la paz y la salud es el derecho divino del que tiene que gozar los seres del mundo y quitarse este tipo de lacras que no hecho más que aprovecharse violando la Constitución, no respetando el Estado de Derecho, matando, asesinando, secuestrando, desapareciendo a miles de gentes en todos estos países, incluyendo México y eso es algo muy lamentable, pero a toda iglesia le llega su fiestecita y pues ahora vamos a ver en los próximos meses como todos estos, antes seres disientes con derecho divino podían hacerlo todo, apadrinados por narco políticos, tendrá que ver la realidad de su abuso y nada más lo que no podemos seguir dando crédito, cómo pensaron que se podían atrever a todo este tipo de cosas afectando a todos de esta manera porque no tienen, ni van a tener, un futuro, como el futuro de todos los que acabaron y cayeron siendo víctimas de sus barbarismos.

Entonces en la inauguración no invitaron a Lula ni a la señora Sheinbaum por motivos muy claros, que también dijo que ella apoyaba totalmente a este señor Maduro que es un usurpador de la presidencia de Venezuela, así como a todo este tipo de acciones que antes podían hacer, decir, gritar y respaldar a toda esta bola de aves de mal agüero, ya se les acabaron.

Claudia y la transformación que se desea

En México se ha visto, que el culto a la Diosa Themis se ha perdido en la Cuarta Transformación de la Nación, principalmente por la corrupción de ciertos fiscales y agentes del ministerio público. Sin embargo, la idea de adorar a la representante de la justicia constituye un concepto más valioso que esa deplorable alteración; la cual se basa en cofradías para traficar influencias, mismas que deben de ser extinguidas para que resplandezca la luz que emana de la antorcha que porta la referida deidad.

Todos los adoradores de la diosa mencionada no son ni quieren ser partícipes de esas insanas costumbres porque, en una interpretación más extensa, se encuentran dedicados a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta forma de conducir sus actuares representa una religión constitucionalista que se apoya en herencias provenientes de muchas enseñanzas y culturas jurídicas ancestrales.

La idea de venerar a la diosa Themis como un ser que provee e imparte justicia, encuentra su expresión más amplia en muchas togas de honestidad que aciertan y se encuentran dispersas a lo largo y ancho de nuestro territorio.

La abogacía independiente de la nación por tradición, es una de las más respetuosas del cumplimiento de la ley y también una de las más deprecantes y combativas para exigir ese respeto a la norma, según esas togas de sapiencia el fenómeno de la corrupción es el cáncer que atenta contra los santuarios de justicia. Sin embargo, se percibe la existencia de ciertos servidores públicos que su deseo es que las cosas no se modifiquen durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no obstante ello, la Primera Magistrada de la Nación, ha hecho saber el gran deseo de realizar ese cambio.

Es de hacerse notar que a medida que el fenómeno de la corrupción inserto en el entorno de procuración e impartición de justicia, pretenda ampliar sus miras para extenderse más allá de ese medio y seguirse infiltrando en diversos Poderes de la Unión, no acontecerá ninguna transformación que beneficie a México.

Algunos fiscales, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sienten y piensan que el deplorable fenómeno en comento, se encuentra muy necesitado de mayores gananciales. Todos ellos reclaman la continuidad de esa corrupción para seguir enlodando la justicia en lo particular y a nuestra Patria en lo general; lo cual sería dar seguimiento a la destrucción de la historia de México.

El resultado de esa indigna postura lo será, si es que verdaderamente se da un cambio en este segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, el que dichas togas de corrupción pierdan su libertad y se les impida seguir obteniendo gananciales para completar con ellas sus ingresos; ello es un cambio de énfasis permitido en el Código Penal y en nuestra Suprema Ley.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz,Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Biden advierte que la "oligarquía" de los ultra ricos amenaza el futuro de la democracia de EU

El presidente Joe Biden utilizó su discurso de despedida a la nación el miércoles para advertir sobre una “oligarquía” de los ultra ricos que echa raíces en el país y sobre un “complejo tecnológico-industrial” que infringe los derechos de los estadounidenses y el futuro de la democracia.

En su discurso desde el Despacho Oval mientras se prepara para entregar el poder el lunes al presidente electo Donald Trump, Biden aprovechó lo que posiblemente sea su última oportunidad para dirigirse a la nación antes de dejar la Casa Blanca para centrar la atención en la concentración de poder y riqueza en Estados Unidos entre unos pocos.

“Hoy, una oligarquía de riqueza extrema, poder e influencia está tomando forma en Estados Unidos que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas, y a una oportunidad justa para que todos progresen”, dijo Biden, llamando la atención sobre “una peligrosa concentración de poder en manos de unas cuantas personas ultra ricas. Consecuencias peligrosas si no se controla su abuso de poder”.

Con advertencias similares a las del presidente Dwight Eisenhower sobre el complejo militar-industrial cuando terminó su mandato, añadió, “Estoy igualmente preocupado sobre el posible surgimiento de un complejo tecnológico-industrial que también podría representar verdaderos peligros para nuestro país”.

Biden, quien dejará el escenario político después de más de 50 años en la vida pública, pasa problemas para definir su legado frente al regreso de Trump al Despacho Oval. Recomendó a la población mantenerse alerta en lo referente a sus libertades y a las instituciones durante una turbulenta era de rápidos cambios tecnológicos y económicos.

Su discurso en el Despacho Oval es el más reciente en una serie de comentarios sobre política interna y relaciones exteriores que pretendían cimentar su legado y remodelar las sombrías opiniones que tienen los estadounidenses sobre su mandato. Horas antes anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que podría poner fin a más de un año de derramamiento de sangre en Oriente Medio.

“Tomará tiempo sentir todo el impacto de lo que hemos hecho juntos, pero las semillas están plantadas y crecerán y florecerán durante décadas por venir”, declaró Biden, admitiendo tácitamente que muchos de los estadounidenses afirman que aún no sienten los impactos de sus iniciativas por billones de dólares en política nacional.

Biden expresó sus preocupaciones en momentos en que algunos de los individuos más ricos del mundo y titanes de su industria tecnológica se han unido a Trump en los últimos meses, particularmente después de su victoria electoral en noviembre pasado.

El multimillonario Elon Musk gastó más de 100 millones de dólares en ayudar a la elección de Trump, mientras que ejecutivos como Mark Zuckerberg, de Meta, y Jeff Bezos, de Amazon, han hecho donaciones a la comisión de investidura del próximo mandatario y visitado la finca de Trump en Florida para una audiencia con el presidente electo.

Mientras criticaba a las compañías de redes sociales por dar un paso atrás en lo referente a la verificación de hechos en sus plataformas, el próximo director de comunicaciones y la secretaria de prensa de Trump compartían publicaciones en la red social X en las que afirmaban falsamente que se trataba de un discurso pregrabado. Biden ha atribuido su baja popularidad a la desinformación en las redes sociales y a los desafíos que ha enfrentado para llegar a los votantes en un moderno y fragmentado ecosistema mediático.

Biden no deja la Casa Blanca de la manera en que esperaba. Intentó postularse para la reelección, ignorando las preocupaciones de los votantes sobre el hecho de que tendría 86 años al final de un segundo mandato. Después de una debacle en su debate contra Trump, Biden se retiró de la contienda ante la presión de su propio partido, y la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la nominada demócrata.

El discurso del miércoles por la noche no solo marcó el fin de la presidencia de Biden, sino sus cinco décadas en la política. Fue una vez el senador más joven del país, con apenas 30 años, después de ser elegido para representar a su estado natal, Delaware, en 1972.

Biden buscó la presidencia en 1988 y 2008 antes de convertirse en el vicepresidente de Barack Obama. Después de servir dos términos, Biden se consideraba retirado de la política. Pero regresó al centro del escenario como el improbable nominado por el Partido Demócrata en 2020 y logró sacar a Trump de la Casa Blanca.

Mientras destacaba su propio compromiso con asegurar una transición pacífica de poder, incluida la celebración de sesiones informativas con el equipo de Trump y la coordinación con el gobierno entrante sobre las negociaciones en Oriente Medio, Biden también pidió una enmienda constitucional para poner fin a la inmunidad de un presidente en el cargo, después de que la Corte Suprema otorgó el año pasado a Trump amplias protecciones a cualquier responsabilidad penal por su papel en tratar de anular su derrota en 2020 ante Biden.

Biden habló desde el escritorio Resolute, y al fondo se podían ver fotos de su familia y él, en el Despacho Oval. La primera dama Jill Biden, su hijo Hunter, algunos de sus nietos, Harris y su esposo, Doug Emhoff, estuvieron presentes.

Mientras Biden hablaba sobre Harris, diciendo que se había convertido en parte de su familia, la primera dama extendió la mano y tomó la de ella.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. (Zeke Miller).

Catorce países de la OEA rechazan la investidura de Maduro por "carecer de legitimidad"

En una declaración conjunta, catorce países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluyendo EU, rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes, por "carecer de legitimidad democrática" y aludiendo la falta de "pruebas verificables de integridad electoral".

"Preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela", las delegaciones instaron a la comunidad internacional a "seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos", políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional" en Venezuela.

El documento fue emitido por las delegaciones de la OEA de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Citando los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, continúa la declaración, los países firmantes le exigen al "régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático" para dar paso a una "transición pacífica".

Estos catorce países, que en su totalidad desconocen el triunfo de Maduro -otorgado por el Concejo Nacional Electoral (CNE)- y reivindican la victoria en las elecciones del pasado 28 de julio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exigen también al "régimen dictatorial venezolano" respeto de los derechos humanos y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos "sin represalias".

Citando las "persistentes violaciones de los derechos humanos", sigue el documento, así como los hechos del 9 y 10 de enero de 2025 -cuando se presentaron manifestaciones contra la investidura de Maduro y su posterior posesión al cargo para un nuevo sexenio, respectivamente- expresaron su "solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país".

Reafirmaron también "su solidaridad con el pueblo venezolano" y urgieron al líder chavista "el pleno respeto al derecho internacional", así como reconocieron los "extraordinarios esfuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos", prosigue el texto.

González Urrutia, que arribó el martes a Guatemala y continuará su gira por la región en Costa Rica, aseguró que está en busca de las condiciones para “llegar a Venezuela y tomar posesión de la presidencia” y pidió a sus compatriotas prepararse para volver a su país.

El pasado 28 de julio, González Urrutia se enfrentó en las urnas con Nicolás Maduro, en unos comicios presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano decretó la victoria del líder chavista. (c) Agencia EFE.

Se incrementan 1.1% los asesinatos en el país

En 2024 se registraron 30 mil 057 asesinatos en el país, lo que representa un incremento de apenas 1.1% con respecto a las 29 mil 713 víctimas de homicidio doloso de 2023, en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En promedio, 82 personas fueron víctimas de homicidio doloso diariamente el año pasado, que marcó el fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente con cerca de 200 mil asesinatos en el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024.

Guanajuato, afectado por la violencia derivada de la disputa criminal por el narcomenudeo, volvió a superar los 3 mil asesinatos en un año, convirtiéndose en el estado más violento del país, en números absolutos.

Seguido de Baja California, con 2 mil 368 víctimas de homicidio doloso; Estado de México, 2 mil 258; Chihuahua, 2 mil 004; Jalisco, mil 084; Guerrero, mil 738; Nuevo León, mil 539, Morelos, mil 521.

Al respecto, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC), indicó que los datos de seguridad pintan un país en donde la crisis de violencia no ha cedido, pues todavía es extremadamente alta, lo que calificó como un problema gravísimo.

"Hay otro aspecto que, lamentablemente en términos de narrativa, ha emprendido este gobierno, que es hablar de números absolutos y no de tasas para poder explicar cómo está la situación en nuestro país. Porque si hablamos de números absolutos, obviamente las entidades con mayor población tienen mayor probabilidad de salir como las más elevadas en materia de violencia y las que tienen menos población, no. Y ese es el caso, por ejemplo, de Guanajuato y de Colima", afirmó en entrevista con El Universal.

Explicó que, al revisar las tasas proporcionales entre población y delitos, en el sexenio que concluyó Colima y Baja California son los estados más violentos del país con tres veces la tasa de homicidios respecto a lo nacional y Guanajuato se encuentra en el lugar número ocho o nueve: "Pero en números absolutos, Guanajuato sí es el estado con la mayor cantidad de homicidios".

Al decir que faltan más recursos y mejores condiciones para que las entidades puedan colaborar con la Federación y obtener resultados, lamentó que en el sexenio pasado fue el de peor gasto en materia de seguridad desde que se tienen registros, y al mismo tiempo, este sexenio inicia con disminuciones para fiscalías, policías, instituciones de seguridad y justicia.

Insistió en que la colaboración entre estados y Federación, así como mejorar la inversión en materia de seguridad en los estados deben ser prioridad para ver resultados. Sobre el incremento de violencia en Chiapas y Sinaloa, el experto indicó que son ejemplos tangibles de un problema muy complejo.

"Chiapas es una entidad que vio empeorar las condiciones de seguridad muy rápidamente. Recordemos que hasta hace poco Chiapas era uno de los estados más seguros del país. Entonces su empeoramiento nos debe preocupar a todos. Parte de lo que vemos es precisamente consecuencia de esos recortes presupuestales y de la falta de combate a los delitos que existió a lo largo del sexenio pasado", dijo.

Recordó que la administración anterior fue el sexenio con la tasa más alta de la historia de México en cuanto a homicidio, desaparición de personas, extorsiones, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la libertad, narcomenudeo y trata de personas.

"Fue equiparable prácticamente igual al sexenio de Enrique Peña Nieto en robo a negocio, el más alto en robo a transporte de carga, robo de hidrocarburo, el más alto en cuanto a violencia familiar, a violaciones. (...) Vemos diferente que en los últimos meses ha habido mucha más acción de parte del gobierno federal por combatir los delitos y por tratar de reducir la violencia", reconoció.

Destacó los operativos que han puesto en orden algunas entidades y los golpes a delitos que generan otros delitos, como la piratería y de los productos que ingresan ilegalmente al país.

El Dato: 200,000 asesinatos se registraron en el sexenio del expresidente López Obrador. (El Universal).

Oposición exige a Morena eliminar IEPS

Las dirigencias del PAN y el PRI exigieron a Morena que reforme la ley para eliminar o reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como prometió cuando era oposición, a fin de que disminuya el precio de las gasolinas.

Al subrayar que 40% del precio de ese combustible corresponde a impuestos, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, propuso al partido en el poder disminuir el IEPS para que el litro de gasolina cueste un máximo de 20 pesos.

En su primera conferencia de prensa del año, el dirigente panista recordó que siendo oposición, personajes de Morena como Rocío Nahle y Ariadna Montiel, entonces legisladoras, plantearon reducir ese impuesto porque afecta a los consumidores.

"Exigimos que cumplan su palabra. (…) Claro que el precio de la gasolina puede disminuir si hay voluntad gubernamental", expresó.

Romero Herrera aseguró que sí es posible reducir el precio de las gasolinas y el diesel, pues es mentira que su alto costo se derive de su producción, refinación o importación.

"No es verdad, llega a 25 pesos por sus impuestos, y los impuestos el gobierno los puede bajar, y cuando eran oposición ofrecieron bajar los impuestos. Hoy se los exigimos, como oposición, y que tengan congruencia histórica".

El líder del Acción Nacional señaló que su llamado también va para la gente, pues su partido está dispuesto a encabezar la protesta social contra el incremento a las gasolinas, si así lo decide la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en video publicado en redes sociales exigió a Morena que use su mayoría legislativa y baje el costo de la electricidad, el gas y la gasolina.

"Si tienen mayoría para cambiar la Constitución, úsenla para bajar todo lo que beneficie al pueblo", reclamó, después de señalar que con su mayoría artificial en el Senado y la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados reformaron el Poder Judicial y le robaron su independencia para ponerlo al servicio del régimen y los poderes fácticos.

"Desde el PRI exigimos que dejen de desperdiciar su mayoría legislativa y se pongan a hacer cosas buenas por México. Si tienen mayoría para cambiar la Constitución, úsenla para bajar todo lo que beneficie al pueblo", exigió.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, recordó que en 2018 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el litro de la gasolina a 18.50 pesos y hasta ahora se ha incrementado 43%, pues se vende hasta en 26 o 27 pesos.

"¿Dónde está la fórmula? Lo dijimos en el debate de la Ley de Ingresos en diciembre, quitan ustedes el IEPS, como gobierno federal tienen la mayoría en las cámaras, y bajaría seis, siete, ocho pesos el litro de la gasolina", afirmó en redes sociales. (El Universal).

PRI exige a Morena hacer cosas buenas por México

La dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, exigió a Morena que deje de desperdiciar su mayoría legislativa y haga cosas buenas por México, como bajar el costo de la electricidad, el gas y la gasolina.

"Si tienen mayoría para cambiar la Constitución, úsenla para bajar todo lo que beneficie al pueblo", reclamó, después de señalar que con su mayoría artificial en el Senado y la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados reformaron el Poder Judicial y le robaron su independencia para ponerlo al servicio del régimen y los poderes fácticos.

En un video publicado en sus redes sociales, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI recordó que Morena reformó primero a la Guardia Nacional y luego la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en una clara muestra de incongruencia y falta de rumbo en la estrategia de seguridad.

"Los resultados", criticó, "son brutalmente negativos: Más de 7 mil homicidios dolosos en los primeros 100 días de gobierno y jornadas diarias de violencia y zozobra en entidades como Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Baja California, por poner ejemplos".

En ese marco, la dirigencia nacional del PRI destacó que Morena también aprobó la eliminación de los organismos autónomos encargados del acceso a la información y la rendición de cuentas, así como la llamada supremacía constitucional, que deja a la gente indefensa ante reformas que representen abuso de poder y violaciones de derechos humanos.

En el video, Alejandro Moreno subrayó que, además, se aprobó una reforma en materia de prisión preventiva oficiosa que criminaliza a los que menos tienen.

"Desde el PRI exigimos que dejen de desperdiciar su mayoría legislativa y se pongan a hacer cosas buenas por México. Si tienen mayoría para cambiar la Constitución, úsenla para bajar todo lo que beneficie al pueblo. ¡Usen su mayoría para bajar el precio de la electricidad! ¡Bajen el precio de la canasta básica familiar!", exigió el líder del partido tricolor.

Moreno Cárdenas demandó que Morena use su mayoría para bajar el precio de los medicamentos, así como para pavimentar, iluminar y construir parques, quitar los dobles remolques y bajar el IVA.

También pidió al partido oficialista que use su mayoría para construir infraestructura educativa; escuelas y universidades dignas, y para apoyar las iniciativas del PRI para eliminar las comisiones bancarias "y evitar el agandalle sobre el dinero de los mexicanos".

El presidente del PRI sostuvo que "así es como realmente se beneficia al pueblo: Haciéndole la vida más fácil y menos costosa y que les rinda más su dinero".

Finalmente, adelantó que "las y los priistas vamos a seguir trabajando del lado de México, haciendo equipo para recuperar la paz, el desarrollo y la grandeza de nuestra nación". (El Universal).

