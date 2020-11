Se forma la tormenta Theta en el Atlántico y rompe récord histórico

Cancún.- La tormenta subtropical Theta se formó la noche del lunes sobre el Océano Atlántico, mientras rompió un récord histórico establecido en 2005, al convertirse en el ciclón número 29 que ha llevado nombre en esta temporada de huracanes.

Así lo informó el lunes Protección Civil de Cancún, basado en el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que además en su boletín de las 10:00 p.m., hora del este, indicó que el sistema se encontraba a 995 millas al suroeste de las islas Azores.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado que podría llegar a territorio español a finales de semana.

El centro estadounidense, que vigila también el impacto de Eta en la costa de Florida, avisó de la formación en el Océano Atlántico, al sudoeste de las Azores, de Theta, un ciclón subtropical.

