Se hunde el PT

Se anticipó en este espacio editorial: el PT Quintana Roo comenzó a hundirse por diversos factores, gatillados no solamente por la salida de la ex comisionada nacional Paty Casados a fines del año pasado, sino por quienes asumieron el control en ese vacío de poder: todos ligados al grupo de Hernán Villatoro Barrios, el polémico ex líder del partido en el estado. El sector que ahora se impuso "es el de Villatoro, pero sin él", resumen quienes se quejan por volver a lo mismo.

Desde el 2019 se construyó una renovada visión que ahora, con Gerardo Rodríguez en la errática conducción, se ve amenazada por los que aspiran recuperar lo perdido en dicho año. La salida de la diputada Alicia Tapia Montejo obedece, con toda seguridad, a tal situación. Dejó definitivamente el PT, con todo lo que significa para la imagen del partido en un año electoral y por el peso que este pierde en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), donde se toman las grandes decisiones de la Legislatura. Ya la abraza el Verde.

Solo queda Hugo Alday Nieto, quien lamentó la salida de su compañera, la más votada de la zona maya en 2022. En ese contexto empiezan a digerir una posible salida más: la de Jorge Portilla, en Tulum.

El partido está debilitado, justo cuando se negocian las posiciones de cara al 2 de junio, fecha de los comicios. Débil en sus entrañas, ante sus rivales y frente a sus aliados, que avanzan en la repartición con objetivos definidos en los ámbitos local y federal. Morena y Verde son máquinas, e incluso el MAS si se incorpora a la 4T, le gana en representación. Insólito.

El nuevo comisionado desconoce el territorio quintanarroense y es mal asesorado en una etapa estratégica. La ocurrencia de esta semana: analizar si compiten solos. El panorama se les presenta cuesta arriba y no pocos se preguntan si esta vez conservará el registro.

Desorbitado

En la otra esquina también suceden cosas interesantes: este viernes estará Xóchitl Gálvez en Solidaridad, único bastión opositor a la 4T en Quintana Roo, donde gobierna Lili Campos Miranda. A las 5 de la tarde será el encuentro para arropar a la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, con el primero como líder indiscutible de la triple alianza.

Ya fijaron meta: dos mil 500 personas, y ojalá mil por partido. El saldo final estará sujeto a revisión.

El corazón de la Riviera Maya se alista para refrendar el pacto, revitalizar las estructuras e impulsar las aspiraciones locales que gravitan en su entorno. Se acercan las definiciones.