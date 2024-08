El Centro de Bienestar Animal de Felipe Carrillo Puerto mantiene en marcha una campaña de esterilización felina y canina a bajo costo, con el objetivo de reducir la población de animales callejeros en la ciudad.

Gladys Patrón, jefa de la dependencia, expuso que la iniciativa busca concienciar a los dueños de mascotas sobre la importancia de esta práctica para prevenir el abandono y las enfermedades, además de contribuir al bienestar general de la comunidad animal, sobre todo la responsabilidad que representa.

“El costo de la esterilización, que se mantiene a un precio accesible, se aplica con el fin de recuperar los recursos utilizados y poder adquirir nuevas herramientas necesarias para realizar estas operaciones. Gracias a esta medida, el centro puede continuar ofreciendo este servicio esencial y mantener la calidad de las intervenciones”.

Destacó que los costos actuales para estos procedimientos son los siguientes, gatos en 350; gatas, 450; perros, 500 y perras, el costo varía según el peso, tales precios están sujetos a cambios derivado por el peso y tamaño de la mascota, sin embargo, en comparación de las veterinarias es nada.

Se mantiene campaña de esterilización con bajo costo en Carrillo Puerto / (Foto: Sipse)

Sostuvo que la campaña ha sido bien recibida por pobladores, quienes valoran la oportunidad de cuidar a sus mascotas a un costo reducido mientras contribuyen a una causa mayor, como lo es buscar reducir la población de animales callejeros y mejorar el bienestar general de las mascotas en la región.

“Esta es una oportunidad para que todos los propietarios de perros y gatos aprovechen esta oportunidad para esterilizar a sus animales, evitando así la proliferación de fauna callejera y mejorando la salud de sus mascotas, sólo tienen que acudir a nuestras instalaciones para que haga lo correspondiente”.

Por su parte Arturo Gamaliel Poot Perera miembro del comité vecinal de la colonia Juan Bautista Vega, expuso que no está tan de acuerdo de una campaña pagada, sin embargo, entiende que hacerlo de esa manera existe un mayor compromiso y responsabilidad del propietario, contrario cuando es gratis, que no valoran y no hay un seguimiento, de la vigilancia y cuidado.