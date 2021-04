Se mantienen precios en el sector inmobiliario en Playa del Carmen

Los especialistas en el sector inmobiliario no prevén que este año, a pesar de los estragos de la pandemia, haya una baja en el precio de la oferta de los bienes inmuebles construidos en el destino.

De acuerdo con Francisco Pavón Ochoa, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Riviera Maya, continúa la oferta y la demanda de unidades inmuebles en el destino y en la región, derivado de que hay llegada de personas que buscan que Playa del Carmen sea su lugar de residencia.

“No hemos notado que haya una caída de precios en general, algunos sí ha habido reducciones, incluso en rentas pues algunos tuvieron promociones en un menor valor, pero pasado los meses pasaron a otros números… no es generalizado, los costos se mantienen, no hay caída de precios”, dijo Pavón Ochoa.

Incluso, comentó, la inversión en varios puntos del municipio de Solidaridad continúa, como en el norte de Playa del Carmen, en los alrededores de Ciudad Mayakobá y el desarrollo Corasol.

“Los proyectos siguen adelante, quizá los más chiquitos se detuvieron, pero por ejemplo en la zona del norte en Corasol, en la zona de Xcalacoco sigue creciendo, también en el lado sur, por ejemplo en los proyectos de residencial medio, en el área turística, en la zona cerca del mar continúan las ventas”, agregó el entrevistado.

Resaltó que durante el inicio de la pandemia y de manera particular, en los primeros tres meses de la misma, hubo una pausa en la venta de unidades debido a que la mayoría de la población buscó guardarse en sus casas como medida para contrarrestar la propagación del Covid-19.

No obstante, con el paso del tiempo y ante la aplicación de las vacunas en otras partes del mundo, ciudadanos de otros países ven a Playa del Carmen como un destino para llegar a vivir.

Derivado a la reactivación, comentó que buscan la profesionalización de los agentes inmobiliarios a través de la matriculación que ofrece la legislación vigente en esta materia.

