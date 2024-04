Se prende Morelos

José María Morelos no se queda atrás en la grilla electoral. Es un municipio interesante por su condición política actual: la 4T no es aliada; es decir, Morena, Verde y PT compiten por separado. Es el único de los 11 donde no hubo coalición oficialista y el morenista Erik Borges busca la reelección, con obstáculos. Para no pocos se trata de una de las contiendas más reñidas.

En horas recientes creció el interés: se rumora que la candidata petista Ivet Monserrat Pat Meléndez renunciaría a la candidatura. El aparente disgusto con su dirigencia, el peso de la campaña y el escenario a cuestas serían los motivos de su presunta decisión, la cual, adelantan, pudiera suceder en cualquier momento. A esperar.

La pregunta brinca de inmediato: ¿Qué hará? Una de las principales especulaciones es el apoyo de facto a otro candidato. Los sondeos ponen a reñir palmo a palmo a Francisco Puc, del Movimiento Ciudadano y a Borges, de Morena, en una carrera que inevitablemente se cierra en opciones. De hecho, en los primeros días de proselitismo, figuras morenistas están cambiando de bando.

Morelos tiene una lista nominal que roza los 30 mil electores (según el corte de enero), arriba de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos e Isla Mujeres. No es poco lo que está en juego, ni en números ni en proyectos. Por ello se envalentona el MC.

De oficializarse la renuncia (que podría ser, incluso, el lunes), el PT seguiría con la racha negativa de salidas, ahora con una candidata en plena competencia, lo cual mandaría un pésimo mensaje al interior, a sus aliados en otros territorios y a la sociedad. ¿No levanta donde va solo?

El comisionado Gerardo Rodríguez todavía no se afirma. Tuvo serias dificultades para organizarse debido a la salida de cuadros con arraigo y potencial. El mismo Francisco Puc es uno de ellos. Y se cuentan por montón.

Morelos se prende. A mirar de cerca un enfrentamiento que promete un clásico “pronóstico reservado”.

Desorbitado

No todos los partidos participaron en la Firma de la Campaña de la No Violencia y sí Propuestas, organizado por el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Quintana Roo. ¿Cuál faltó? El PT (y el PRD).

El objetivo es promover las propuestas con perspectiva de género y poner fin a la violencia política que enfrentan las candidatas.

Elibenia Pineda, presidenta de dicho Consejo Coordinador, destacó la necesidad de dejar atrás la retórica y pasar a las acciones concretas.