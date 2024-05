La Coordinación de Protección Civil de Felipe Carrillo Puerto alertó sobre las posibles afectaciones en la población por los golpes de calor tras las intensas ondas térmicas que se han presenciado durante la temporada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesa), en los primeros tres meses de la temporada se registró el primer caso de golpe de calor de un hombre de 72 años que fue ingresado al hospital para su atención inmediata, presentaba síntomas de deshidratación moderada, acompañados de fiebre, escalofríos y vómitos.

Ángel Sulub Hernández jefe del área en el municipio agregó que se prevé que continúen las altas temperaturas en las próximas semanas ante la presente temporada de calor, incrementando el riesgo, pues en estas dos primeras olas de calor, las temperaturas han alcanzado hasta los 40 grados.

Expuso que los golpes de calor se tratan del aumento de la temperatura del cuerpo por una exposición prolongada al sol o por hacer ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación, de forma que el cuerpo pierde agua y sales esenciales para su buen funcionamiento.

Se registra el primer caso de golpe de calor en la zona maya / (Foto: SIPSE)

Dijo que la población debe tomar precauciones adicionales durante los días de intenso calor, incluyendo la hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada al sol y buscar atención médica inmediata en caso de presentar síntomas relacionados con el golpe de calor, porque pueden ser de riesgo.

“Es importante la prevención y el cuidado durante períodos de altas temperaturas, especialmente entre las personas de mayor edad y los niños quienes suelen ser más vulnerables a este tipo de emergencias médicas, no hay que descartar el peligro y en caso de riesgo buscar ayuda”.

Por su parte Gaspar Pereira director del hospital en el municipio, sostuvo que, aunque no haya registros estadísticos, seguramente se registran más casos, pero no han tenido la necesidad de acudir al nosocomio o en su caso se atienden de otras dependencias, no han sido graves y han sido tan alarmante.