Se registra hundimiento en puntos de zona turística de Playa del Carmen

Un hundimiento en las inmediaciones de la zona turística de Playa del Carmen se registró este viernes, siendo uno de los puntos donde se prevé el arribo de visitantes que pasarán las festividades de fin de año.

Durante la mañana de hoy, 20 de diciembre, se reportó el hundimiento de la calle Albatros, entre calle 40 y 42, a unos cuantos metros de la playa Flamingos y Shangri-La, punto de alto interés turístico en esta temporada vacacional navideña y de fin de año.

La afectación se registró también en el interior del club de playa Encanto y en un edificio tipo renta vacacional, el cual tuvo cuarteaduras en una barda y afectación en su puerta principal.

La zona perjudicada está en un radio de aproximadamente 50 metros, donde trabajadores municipales tuvieron que acordonar con el fin de bloquear el paso de automóviles y transeuntes.

Se registra hundimiento en la varios puntos de zona turística de Playa del Carmen / (Foto: SIPSE)

De acuerdo con testimonios, alrededor de las 8 horas, personal del club de playa se percató que el baño del establecimiento estaba hundido. Inmediatamente también notaron que una parte de la calle Albatros estaba en condiciones similares.

En el transcurso de la mañana se reportaron daños en un edificio cercano, por lo que el gobierno de Solidaridad emitió un comunicado a través del cual exhortó a la ciudadanía a tener precaución al pasar por el sitio.

“Como medida inmediata, se procedió al acordonamiento de área para delimitar y prevenir riesgos a las y los ciudadanos. Asimismo, en coordinación con las diferentes instituciones de gobierno, se están llevando investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente”, informó el gobierno de Solidaridad.

Según testimonios, en el punto hundido se escucha el sonido similar a una corriente del agua.

A un lado del punto afectado, existe un predio que en 2016 registró un corte ilegal de mangle. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura sobre el inmueble.

No obstante, pese a no contar con permisos, en 2020 se realizó el relleno del manglar y posteriormente trabajos de piloteo en la zona. Actualmente se puede apreciar mediante las imágenes más recientes, de este 2024, de Google Earth, que existe un cuerpo de agua al aire libre, el cual hace algunos años no existía.