Se registran 140 accidentes en el sector de la construcción

En lo que va del año, se han registrado alrededor de 140 accidentes en distintas obras de construcción en todo el estado, debido a que las autoridades pertinentes no han reanudado las inspecciones para verificar las condiciones de trabajo de los albañiles.

José René Pech Alfaro, secretario general del Sindicato de la Construcción (SITEC), acusó que a partir de la pandemia se han disminuido las visitas para verificar que se cumplan por parte de las instancias responsables de la seguridad de este sector, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal (STPS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de Protección Civil.

"Deben ir a supervisar, a verificar que se den cuenta de las condiciones de trabajo, que se cumplan con las normas oficiales, pero deberían llegar a las obras para verificar que se cumplan con los protocolos, pero que vayan ahí".

Inclusive, aseguró que han invitado a las dependencias a que realicen las revisiones pertinentes, pues algunas empresas constructoras no quieren invertir porque no lo ven necesario, "porque piensan que no va a pasar nada y hasta que sucede empiezan a cumplir con las normas", como lo ha detectado el propio sindicato en sus visitas de verificación.

Señaló que en ocasiones los trabajadores ni siquiera cuentan con el equipamiento básico establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM) de la STPS federal, que establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, como el uso obligatorio de casco y guantes.

Esta situación pone en riesgo la integridad de más de 70 mil trabajadores de la construcción que hay en el estado, pues los accidentes pueden causar desde una incapacidad temporal, hasta una permanente o incluso, la muerte del trabajador, alertó el líder gremial.

Pech Alfaro comentó que si bien, por ley, los trabajadores deben estar inscritos en el IMSS, algunos no lo están, por lo que en estos casos el sindicato los canaliza para recibir atención médica y les brinda asesoría jurídica en caso de que deseen proceder de manera legal contra sus patrones.