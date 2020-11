Anarquistas arrebatan protesta a feministas en Cancún

Con información de Fernanda Duque, Paola Chiomante, Jorge Aguilar, Harold Alcocer y Alejandro Castro | Novedades

Anarquistas arrebataron a feministas de Cancún el control de la manifestación a la que se convocó la tarde del 15 de noviembre en respuesta a la brutal represión policial del 9 de noviembre. De las piedras, fuego, pintas y destrozos se deslindaron horas antes 26 colectivos feministas de Quintana Roo. Esta vez, el Mando Único no se hizo presente. Pero un agresor sexual solitario logró infiltrarse en el contingente y decenas de vándalos ajenos a la marcha llevaron a cabo destrozos en el cuartel de la Policía de Tránsito Municipal y la sede de la Fiscalía General de Justicia a pesar de haberse anunciado el fin de la protesta.

Desde las 18:33 horas y hasta las 18:50 horas, personas ajenas a la manifestación permanecían al interior de la corporación policiaca destrozando cristales e incendiando sillas, archiveros y electrodomésticos de oficina. Dos accesos de la guarnición fueron violados sin el consentimiento de las manifestantes.

Mujeres, hombres y familias se dieron cita en el Malecón Tajamar

La protesta de esta tarde inició a las 14:00 horas. Los primeros manifestantes comenzaron a congregarse en el concurrido Malecón Cancún y el acceso a Tajamar. A ese contingente se unieron mujeres y hombres de distintas edades, la mayoría con el rostro cubierto. Los reporteros de Novedades vieron también la adhesión de algunas familias y víctimas de la delincuencia en Quintana Roo.

A contrarreloj, bancos, restaurantes y tiendas de las inmediaciones terminaban de tapiar sus frentes con madera para evitar daños a su propiedad. Paralelamente, trabajadores al servicio del Ayuntamiento retiraban piedras y grandes objetivos de las vías que serían parte de un derrotero violento, según habían anunciado los organizadores anónimos de esta concentración en distintas redes sociales.

El contingente comenzó su marcha a las 14:32 horas sobre la avenida Bonampak de este centro turístico. A la vanguardia se colocó la madre y hermana de Ingrid Estephanie Vázquez Arias, desaparecida el 15 de diciembre de 2018. “Hasta la fecha no hemos sabido nada. No nos han dado soluciones. No nos han dado avances del caso. En sí, no nos han dicho absolutamente nada sobre su paradero. No nos han solucionado absolutamente nada”, afirmó la madre de Ingrid, una de tantas jefas de familia que han perdido la paz en Cancún.

Detectan hombres encapuchados dentro de la marcha feminista en Cancún

Fue visible la integración de hombres encapuchados durante los primeros minutos del desfile, el que, al llegar al kilómetro cero de la zona hotelera, se incorporó a la avenida Xcaret para dirigirse a la vertebral avenida Tulum.

Personal de Derechos Humanos, Protección Civil y Policía de Tránsito de Cancún protegió en todo momento al contingente entre gritos que exigían el cese de los asesinatos de mujeres en el principal destino turístico de México.

A esta cita declinaron 26 colectivos liderados por mujeres cuya identidad es conocida. “Hoy necesitamos que nos ayudes a difundir, ya que integrantes de grupos políticos arribistas, (buscan) montarse en nuestras causas para sacar su hueso político. Quieren usar a las víctimas y asesinadas, nuestro dolor y a la ciudadanía como carne de cañón”, difundió la Red Feminista Quintanarroense en sus distintas redes sociales.

Las que sí se unieron hicieron su primera parada en la emblemática Glorieta del Ceviche a las 15:00 horas. El agua de la fuente fue entintada de color rojo y sobre las fotogénicas conchas y estrellas de mar las inconformes grafitearon las expresiones “¡Ni una más!”, “Justicia para Alexis”, “Justicia para Ingrid” y “Quintana Roo feminicida”.

Una vez fijada su postura en el principal monumento de la ciudad, las y los manifestantes se dirigieron hacia la sede de gobierno municipal. Ninguna autoridad les esperaba allí.

Sentadas y sentados sobre la plancha de la Plaza de la Reforma, en símbolo de ocupación, líderes anónimas invitaron a plasmar consignas sobre los muros y los escudos de acero que el Cabildo de Benito Juárez instaló el 13 y 14 de noviembre sobre los ventanales del edificio.

La fachada principal comenzó a ser grafiteada a las 15:36 horas. La escultura del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quedó cubierta de peticiones feministas, pero no fue derrumbada como algunos anónimos habían propuesto minutos antes.

El ejercicio de protesta allí duró aproximadamente 30 minutos. Las lentes de los medios de comunicación registraron la acción de hombres encapuchados destruyendo ventanales e intentando penetrar el edificio trepando al balcón central de la presidencia y por algunas ventanas de cristal que miran hacia la avenida Náder y que no alcanzaron a ser reforzadas.

Fuentes del ayuntamiento aseguraron a Novedades que al interior del Palacio Municipal había personal resguardando las oficinas. Pero esta versión no pudo ser confirmada. En los hechos, esta guardia no entró en acción pues los manifestantes fracasaron en su intento de abrirse paso por las instalaciones públicas haciendo uso de martillos, ramas de árboles, piedras y hasta una patineta.

El heroico Cuerpo de Bomberos apagó un conato de incendio en las oficinas de Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza, que se localiza en un edificio adjunto al principal.

Tras dispersarse en grupos en los alrededores de la supermanzana 5, las y los manifestantes se reagruparon nuevamente a las 16:08 horas en la Plaza de la Reforma. Su siguiente parada: la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la zona norte, ubicada en el cruce de las avenidas Xcaret y Kabah.

La muchedumbre se abrió entonces paso por el Parque de las Palapas para incorporarse a la avenida Yaxchilán y luego avanzar sobre la avenida Xcaret, cuya circulación fue liberada por la Policía de Tránsito de Cancún a las 16:30 horas.

Novedades recibió el informe de que agentes ministeriales esperaban al contingente en el acceso principal al recinto que está bajo la tutela del fiscal Oscar Montes de Oca Rosales.

Ahí se repitieron las escenas del 9 de noviembre: sobre los muros blancos y azules se escribieron demandas de justicia y una hoguera fue encendida en el portón de acceso vehicular. Hubo petardos y pedradas frente a la Fiscalía. Pero, hasta las 17:30 horas no había reporte de heridos.

Elementos ministeriales se dejaron ver en el patio interior de su destacamento cuando los asistentes intentaron derribar puertas y escalar el muro perimetral. Su sola presencia evitó una escalada de la violencia.

Manifestantes casi linchan a un hombre que agredió sexualmente a la varias mujeres

Cuando todo indicaba que el contingente estaba apunto de concluir su acto, la alerta de un agresor sexual en la muchedumbre encendió los ánimos. Un varón de entre 40 y 50 años fue señalado por haber estado “manoseando” a las participantes de la protesta. Un grupo de manifestantes se separó de la columna que hacía sentir su rabia en la Fiscalía, y le dio alcance muy cerca de la avenida Kabah para luego ser golpeado, bateado e increpado en un conato de linchamiento publico.

Finalmente, y gracias a la intervención de personal de Protección Civil, el presunto agresor fue entregado a oficiales de la policía municipal para ser presentado a la autoridad correspondiente.

Formalmente, las mujeres encapuchadas dieron por finalizada la jornada de protestas a las 18:15 horas, aproximadamente. Pero un grupo de anarquistas logró entrar las instalaciones de la Policía Municipal de Cancún para provocar daños, hurtar electrodomésticos e incendiar archiveros.

Hasta las 19:15 horas, ni el gobernador Carlos Joaquín y ni la presidente municipal Mara Lezama habían dado a conocer su postura al respecto.

