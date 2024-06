¡Se suma al equipo! Bernardo Flores se une a los Tigres para reforzar el resto de la temporada

Con la mira puesta en tener una segunda mitad de calendario muy distinta a la primera, que les permita remontar posiciones en el standing de la Zona Sur, los Tigres de Quintana Roo han añadido nuevos nombres en su roster tanto a la ofensiva y defensiva, así como en el pitcheo, desde la serie que se encuentran celebrando actualmente en casa frente al Caliente de Durango.

Precisamente en el departamento de lanzadores, apenas el pasado viernes, el estadounidense y ex Liga Mayorista A.J. Griffin, tuvo una muy buena apertura contra los duranguenses de tres innings dos tercios, con 65 pitcheos, sin carreras permitidas y cinco ponches.

Pero ahora se ha dado a conocer que, Bernardo Flores Jr., también con experiencia en el Beisbol de las Grandes Ligas, será parte de los quintanarroenses para la segunda parte del calendario.

Bernardo Flores Jr., quien es originario de Baldwin Park, California; donde nació el 23 de agosto de 1995 (28 años), es un lanzador zurdo, de 1.93 metros de estatura y 86 kilogramos de peso.

El californiano hizo su etapa colegial con la Universidad del Sur de California, antes de firmar con las Medias Blancas de Chicago, organización a la que llegó a la edad de 20 años, pasando por clases Rookie, A, A fuerte y AA, previo a debutar en Major League Baseball (MLB).

Flores Jr., tuvo un par de apariciones en el centro del diamante con los Chicago White Sox en la Temporada del 2020, mientras que en el 2021, tuvo una más con los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional.

En lo que refiere a su paso por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el zurdo ha sido parte tanto de los Diablos Rojos del México como de los Guerreros de Oaxaca, incluso con éstos últimos, lo hizo en este mismo 2024.

De esta forma, Bernardo Flores Jr., ya se encuentra a disposición del manager bengalí, Carlos Alberto Gastélum, junto con los también recién llegados César Cuevas (IF), Maikel Pérez (OF), Manny Olloque (OF), y el ya mencionado Arthur Joseph Griffin (P), quien en cuatro campañas en MLB con los Atléticos de Oakland (2012-13) y Rangers de Texas (2016-17), ganó 34 juegos y perdió 21, en 88 apariciones.