El hombre que se tatuó el nombre de Belinda vive en Cancún

Luego de que la madre de Belinda presumiera que un hombre se tatuó el nombre de su hija, la identidad de esta persona se ha destapado y se sabe que vive en Cancún.

El fan de la cantante española se llama Guillermo Santos, su perfil cuenta con varias fotografías a lado de la intérprete de “Amor a primera vista”, por lo que demuestra que es cercano a la artista y un “digno belifan”.

Madre de Belinda presume a hombre que se tatuó

Hace un día la madre de Belinda, compartió en sus historias de Instagram una foto de la pierna de Santos, en donde se puede ver el nombre de la también actriz, esta publicación causó furor entre los seguidores de la cantante, pues apenas pasaba la polémica con Christian Nodal.

“Parte de tu historia y ahora en tú corazón” escribió Belinda Schull en su historia.

Más tarde, Guillermo Santos compartió una captura de la conversación que tuvo con la madre de Belinda, en donde le explica que el tatuaje se lo hizo hace una semana.

Nunca he buscado la fama de nadie: Guillermo Santos

Tras esta situación, varios internautas comenzaron a criticar al joven que decidió llevar en su piel a su artista favorito, pues muchos señalaban que solo quiere colgarse de la fama de Belinda, sin embargo Santos decidió compartir un comunicado a través de sus historias de Instagram.

En este, deja claro que no busca fama, simplemente expresa que ha sido un buen amigo y admirador de las mujeres, por lo que dejó claro que la cercanía que tiene con la familia de la española es de años.

Estos fue lo que escribió Guillermo Santos:

Nunca he buscado la fama de nadie, porque siempre he sido un buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Siempre he sido el Memo que todos ustedes conocen, me quitaría la camisa por ustedes pero también les daría la piel... ser coherente implica ¡serlo!, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más.

Gracias a la prensa por hacer pública mi admiración y respeto por @belindapop y su familia @schull.belinda que siempre ha existido por muchísimos años, pero sobre todo gracias #Beli por ser una gran fuente de inspiración, que también ha estado a mi lado cuando yo he necesitado palabras de aliento. En mis mejores y peores momentos.

El mundo sigue, nosotros seguimos, damos vuelta a la página todos los días y solo nos quedamos con lo que nos hace crecer; lo haría nuevamente solo para hacer sentir a alguien mejor, la felicidad consiste en abrazar con humanidad a todas las personas.

¡Bendiciones a todos y gracias!