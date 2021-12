Se va cómo los grandes, Palazuelos culmina ciclo actoral como líder de comedia

Tras anunciar su retiro de los reflectores el actor y empresario Roberto Palazuelos culmina de manera exitosa su participación en la serie de comedia “Perdiendo el juicio”, donde dio vida a un simpático abogado en el que puso 50% de su propia personalidad, así lo comentó en entrevista para Sipse.com.

“El programa Perdiendo el juicio acaba de terminar, terminó temporada el pasado lunes en primerísimo lugar de rating de la barra de comedia, fue lo más visto en la noche en televisión, fue éxito absoluto, cerramos con 1 millón 900 mil televisores encendidos y como los líderes de la barra de comedia”, expresó Palazuelos, quien confesó que Televisa tendrá que privarse de su brillo para una segunda temporada, ya que empieza carrera política y esto será imposible.

“Si va a haber segunda temporada, querían hacerlo conmigo, pero no, porque estaremos en tiempos electorales, así que tendrán que darle chance a otro actor para hacer el juez, hay muchos talentos y yo les deseo muchísimo éxito, para mí esto es la despedida de mi carrera artística con gran éxito. Hasta aquí llegué, ya no puedo seguir en la actuación, no puedo renovar mis campañas publicitarias hasta que terminen los procesos electorales; sin embargo, estas campañas deben ser respetadas porque los contratos se hicieron hace un año”.

Orgulloso de ser lo más visto de Televisa

“Fueron 12 capítulos, todos los lunes, en unos días va a salir un especial y será lo último, me da mucho gusto haber tenido este éxito porque el productor Memo del Bosque hace unos seis o siete meses estaba desahuciado en su casa a punto de morir y prácticamente me fui a despedir de él, luego resucitó, se quitó el cáncer y me invitó a este programa que fue un mega éxito, eso a mí me llena de felicidad, haber tenido este triunfo al lado de Memo y de haberme convertido en lo más visto de Televisa. El noticiero nos dejaba una buena audiencia y jamás se nos cayó el rating, al contrario, hicimos un gran equipo, Lolita Cortés, el maestro Tomassi, el Burro Van Rankin, las chicas que me acompañaban, fue un todo”.

Antes de iniciar su carrera política, cumple legalmente con sus contratos

Siendo una de las imágenes más vistas en los últimos tiempos y emblema de campañas millonarias a nivel nacional como Sabritas, Tequila Don Ramón y PlayDoIt, Roberto Palazuelos ya no podrá renovarlas pero cumplirá con los contratos como es debido.

“Tengo una campaña con Tequila Don Ramón que termina en junio, otra con Play Do It que termina en marzo, tengo toda la república mexicana tapizada de espectaculares y comerciales, son campañas millonarias y muy exitosas, muchos me dicen que podría caer en rollos anticipados de campaña pero no es cierto, tengo un abogado experto electoral que me asesora y si llego a ser candidato esos contratos los vamos a registrar ante el INE para cumplir, pues son compromisos contraídos, firmados y pagados desde mucho antes, que se tienen que respetar”, concluyó Roberto Palazuelos.

