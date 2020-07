Sebastián Rulli disfruta el personaje de sus sueños en “El Dragón”

Cancún.- Hace unos días se estrenó en televisión abierta por Televisa, la teleserie “El Dragón”, protagonizada por Sebastián Rulli y Renata Notni, logrando una audiencia de más de 4 millones de personas; anteriormente triunfó en Estados Unidos por Univisión y en Netflix fue una de las más vistas; sin embargo, para Sebastián lo importante era llegar a sus familias mexicanas, sueño que cumple por partida doble, ya que en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, asegura que este proyecto es el más importante en su carrera y el personaje de Miguel Garza es su personaje soñado.

“Estoy realmente feliz, era el momento esperado para mí, siempre fue mi objetivo que ‘El Dragón’ llegara a los hogares mexicanos para reunir al público que siempre ha sido fiel a mi carrera y me ha dado todo, es lo que esperaba estar en televisión abierta con un capítulo al día para juntar a la familia y dejar un mensaje positivo a pesar del tema que se toca que es un poco controversial y difícil, con una historia, nueva, original, primera vez contada y con una producción imponente”, detalló el guapo Sebastián Rulli, quien durante las grabaciones de “El Dragón” viajó por varios países, aprendió artes marciales y vivió la ficción dentro de su personaje.

“‘El Dragón’ es el papel más complejo, más demandante, que mayor satisfacción me ha dado, es el personaje de mis sueños y del sueño de cualquier actor, o por lo menos a quien le guste este tipo de cosas, a mí la ficción, la adrenalina, la pasión me encanta, el viajar, este personaje me ha dado todo. He tenido la fortuna de hacer personajes muy queridos por la gente, que han ayudado a que mi carrera siga en ascenso, pero este es el personaje que me dio la oportunidad de saber si pude capitalizar o no el esfuerzo y la experiencia adquirida, pues de no haberla librado si tendría que pensar en dedicarme a otra cosa, fue mucha la labor, la vara queda muy alta y me da tanto gusto saber que al público le gustó”

El Dragón llega en el momento exacto a Televisa

En medio de una pandemia, donde las familias están más unidas y en confinamiento llega El Dragón, un proyecto que el actor agradece poder ver al lado de su hijo Santiago y con el que pretende dar un mensaje positivo a los televidentes.

“Hay que destacar que este proyecto fue pensado para un público familiar, el objetivo del personaje es cambiar este mundo cruel, de injusticia, de violencia y llevarlo a dar un mensaje positivo, es genial que puedan ver esta historia en familia sin temor de que deban taparle los ojos a los niños, yo soy papá de Santi, un niño de 10 años y este proyecto lo pudimos ver juntos, lo pudo vivir desde las grabaciones y al verlo juntos pude explicarle cosas, pude quitarle dudas sin el miedo de tener que contarle un cuento que no entienda”, expresó.

Como todos, dejó cosas en el tintero

“La pandemia nos frenó a todos, nos ha dejado mirando para otro lado y ahora hay que reponer el curso, tenía una obra de teatro que espero se pueda seguir ensayando y hacer la gira que tenía planeada, estamos trabajando en el guion de una película que ojalá el año que viene se pueda realizar, todo depende también de lo que surja con El Dragón, no sabemos si habrá una tercera temporada o no, pero si se hace hay que pensar que ojalá se haya encontrado la vacuna porque este tipo de producciones ya no se puede planear hacerlas así no más, el riesgo de contagio existe y por otro lado acabo de lanzar mi línea de proteínas junto con Angie, creciendo en todos los sentidos, hay que renovarse, empezar a saber qué es lo importante en la vida y nosotros consideramos que la salud es básica”.