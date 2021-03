La Secretaría de Energía publica en DOF el aviso de suspensión de la reforma eléctrica

La Secretaría de Energía (Sener) publicó este miércoles la suspensión indefinida de la polémica Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras los amparos presentados por varias empresas.

La Secretaría especificó en la edición vespertina del DOF que la publicación se hizo por orden del “Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República”.

El Gobierno de México publicó la resolución en el diario oficial el mismo día en el que trascendió que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien emitió la suspensión definitiva, había otorgado una prórroga de tres días para su publicación en el DOF.

Tras la aparición de la edición vespertina de la gaceta oficial, firmada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se restablece el marco jurídico anterior a la promulgación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

La nueva y polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo.

Con las decenas de suspensiones definitivas otorgadas por diferentes jueces federales, la reforma está frenada mientras el Poder Judicial decide de fondo sobre su constitucionalidad.

Con esto estamos viendo el revés que le dieron a Morena, con la suspensión a la reforma a la Comisión Federal de Electricidad, esto indica que aún existen en México muchas gentes que están dispuestos a defender a las instituciones y a su soberanía respetando siempre a la Constitución, principalmente de hechos como el de la querer atacar a todo mundo, principalmente a todos los mexicanos con engañas y mentiras.

“¡Blindar al INE!” “Sergio García Ramírez”

“No podemos observar en silencio la demolición del Instituto Nacional Electoral”

“Hablamos de “blindar” las instituciones y los proyectos para ponerlos a salvo del “enemigo malo”, que acecha. Sabemos que los mejores blindajes difícilmente contienen las acometidas de un adversario poderoso. No lo pudo la línea Maginot en Francia, pese a la confianza que en ella pusieron sus constructores. Sin embargo, es preciso establecer el blindaje que enfrente la furia del invasor cuando se trata (como hoy) de preservar bienes superiores de la nación: la libertad y el sistema democrático. Si cede el blindaje, se habrá perdido mucho más que un reducto estratégico”.

“En México hemos procurado forjar un andamiaje democrático. En este empeño muchas generaciones lucharon contra viento y marea, venciendo obstáculos formidables. Hubo un tiempo en que el gobierno hacía las elecciones, a falta de pueblo que las hiciera. Pero ese tiempo quedó atrás y no deseamos (¿no deseamos?) que vuelva. Para ello construimos un sistema electoral avanzado y dispusimos un árbitro independiente y honorable que vigile el buen desempeño de los comicios y garantice la limpieza de sus resultados”.

“Hoy contamos con ese árbitro y estamos en la víspera de una “macroelección” que pondrá a prueba su vigor y competencia. También quedarán a prueba, por cierto, la fuerza y la firmeza de la democracia en México. Han soplado muchos vientos favorables en esta pradera, pero también se han agitado frecuentes huracanes, que ahora mismo pretenden descarrilar el curso de nuestra democracia. Por eso es indispensable blindar al árbitro en cuyas manos puso la República la gigantesca responsabilidad de velar por la democracia y resistir la ira y la ambición de sus adversarios”.

“Ese árbitro es el Instituto Nacional Electoral. En él se ha depositado la esperanza de los demócratas resueltos a resistir el asedio autoritario, que busca el naufragio de nuestra joven democracia. Por supuesto, hay mucho que mejorar en ese Instituto —como en todos los órganos del Estado mexicano—, pero también es evidente que el INE constituye, hoy día, el instrumento primordial para asegurar la legitimidad de la elección y restaurar la confianza de los ciudadanos. Es lo que tenemos a la mano —y no hay más— para administrar con probidad e imparcialidad el proceso electoral”.

“En estos años se ha llevado adelante una constante arremetida en contra del Instituto Nacional Electoral. El Ejecutivo en turno, que acaso pretende gobernar a perpetuidad, se esfuerza en descalificar al árbitro para desacreditar la elección y remover la democracia, en aras de una nueva concentración del poder, que gana terreno. Es lamentable que el asedio provenga de la instancia que debiera ser garantía para las instituciones republicanas y factor de unidad y concordia entre los mexicanos”.

“Por eso es preciso blindar al Instituto Nacional Electoral con la única protección que puede frenar el asedio al que se le ha sometido: el clamor de la opinión pública, fuerza motriz de la democracia. No es posible contemplar a distancia y en silencio el acoso en contra del Instituto. Es indispensable elevar la voz para defender esta trinchera de la frágil democracia mexicana”.

“Cada ciudadano, con todos los recursos a su alcance —sumados, son los recursos de la nación entera— debe exigir respeto y garantía para el árbitro electoral. No podemos observar en silencio la demolición del Instituto Nacional Electoral. Eliminado éste del gran frente de batalla, el futuro de la nación quedará a merced del poder omnímodo y sus fuerzas de choque. Dejaríamos de ser ciudadanos para convertirnos en vasallos”.

“Profesor emérito de la UNAM”.

Estamos viendo claramente, tal como nos dice el profesor, que no puede permitirse que haya injerencia ni del presidente, ni de ninguna otra gente, en la autonomía del Instituto Nacional Electoral, así mismo como tampoco puede permitirse que se les amenace o se les insulte.

Ese tipo de acciones viscerales demuestra la incultura y desconocimiento de causa que tienen de la Constitución y de la República en México, tanto “El Peje” como su banda.

Las aclaraciones son importante

para la toma de buenas decisiones

Está muy claro lo que menciona ese artículo, ahí deberíamos de agregar que en los próximos comicios estaría bien que la gente votara por Walt Disney, por el pato Donald, por Micky Mouse, por Chespirito, por Cepillin o por quien sea, pero menos por cierto tipo de gentes que muchas veces no tienen ni la educación académica, ni el conocimiento de las leyes para poder ejercer bien un cargo, sólo son personas que se dedican nada más a cumplir los caprichos de un señor que jura y no respeta, que promete y no cumple pero que sí se la pasa todas las mañanas, dos horas en la televisión, diciendo es que, es que… este, este, este que… o fue del este o del norte o del sur… o quien sabe, seguramente fue este… o su conocida frase “nosotros tenemos otros datos”… y es patético ver a la degeneración que han llegado los mexicanos con este tipo de hechos con los cuales han procurado romper la armonía que existía en la República, en el país y la relación con la Confederación de los Estados.

Este señor tiene un grave, grave, pero muy grave complejo, se siente un zar, se siente un Rey y por ello no quiere entender que la República ha funcionado y seguirá funcionando bajo las leyes que la rigen y así como ya en otros países están juzgando a los ex presidentes, que no dude que pronto le llegará su turno para que los juzguen por todos los abusos de poder.

Piensen, reflexionen, analicen, evalúen y recuerden que el conde italiano José de Maistre mencionó la conocida frase: Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.

Un aplauso a los “ninis” y a los incautos que votaron por los destructores que quieren eliminar a México, a la República Mexicana y a su Constitución, esto debido a los complejos psicológicos y psicópatas que han demostrado, ya que muchos han salido de otros partidos con el fin de buscar ejercer el poder para cumplir todo lo que han ambicionado, sin merecerlo.

Sería bueno ver que ahora, los que votaron por él, se pongan a trabajar y a producir para poder alimentar a todos los que se quedaron sin trabajo, eso sí sería realmente una acción de solidaridad.

Por otra parte, “se dice” que Cuba y Venezuela están ansiosos por recibir a todo tipo de delincuentes clasificados que ha habido en otros países, estaría bien poder ver que van a hacer con este tipo de personas.

Y “más vale tarde que nunca”, esperamos que ojalá y ahora si les caiga el veinte a todos los mexicanos que se creen las promesas de cualquier político en campaña, deben de recordar que todo eso no es más que hipocresía.

La salud es un derecho Constitucional

La negativa actitud de este gobierno se ha visto principalmente en el aspecto de la pandemia del Covid, ya que al no haber tomado en tiempo las medidas pertinentes solo ha promovido que miles de gentes se estén muriendo porque no ha habido una coordinación en la aplicación de las vacunas ni una prevención que detenga el esparcimiento de este terrible virus.

Lo grave ahora es que ya viene de Europa la cuarta ola y que la mutación del Coronavirus es mucho más agresiva y peligrosa, este virus ahora también está atacando a niños y a jóvenes con un daño directo al cerebro y al corazón.

Las nuevas mutaciones, “se dice” que son debido a la falta de responsabilidad social por parte de toda la humanidad, ya que mucha gente sigue llevando actividades “normales” sin cuidarse, sin protegerse, ya que muchos creen todavía que esto no existe o que porque son jóvenes no se van a contagiar, pero que derivan en acciones suicidas para los demás ya que estos son los que promueven la expansión del virus, en lugar de prevenirlo, ahora sí que “cómo va a ser”…

Los que están en el poder deben de analizar que no tienen ningún plan definido, no tienen una estrategia ni una forma, no tienen nada consigo para poder mejorar las condiciones ni de salud ni del país, eso incluye a todos los mexicanos, se debe tener conciencia de que el respeto a la Carta Magna siempre es primero, con esto tenemos que concientizar que muchas veces el problema se genera por la falta de gente cualificada y capacitada, de haber contado con el personal especializado en el problema del Covid pudieron haber sido menos severos los resultados actuales, en este caso si se hubiera actuado con estrategia militar y médica ya que son los que están capacitados para este tipo de situaciones difíciles, que recuerden los políticos que ni tienen conocimientos científicos, ni médicos, ni tampoco militares, como ya lo hemos visto.

Se ha estado viendo como se ha manipulado la campaña de vacunación tanto para promover votos como para pretender “quedar bien” ciertos partidos, algo que no es aceptable ya que tal como lo mencionan nuestras leyes: “El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo.

Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Carta Magna establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables”

Este artículo define perfectamente que nadie tiene privilegios, son derechos constitucionales que tenemos los mexicanos, no como en el caso de los Morenistas o de otros partidos políticos que solo quieren seguir sacando ventajas personales de cualquier situación, todo el mundo tiene derecho a la salud, eso es un compromiso de estado, no de cárteles políticos.

Mensajes importantes para tomar en cuenta

Estamos trayendo a colación este importante artículo que refleja la exacta radiografía de lo mal que están las cosas en este país en ese momento.

“El gobierno de la destrucción”

“Fernando García Ramírez”

“Es fácil descender al infierno, sentenció Virgilio. Destruir es mucho más sencillo que construir. Se puede destruir sin hacer nada, dejando que el tiempo obre sobre la naturaleza y convierta todo en ruinas. Se puede destruir, también, con buenas intenciones, aplicando recetas equivocadas. López Obrador ofreció que su gobierno reivindicaría a los pobres, pero le bastaron poco más de dos años para sumir a 10 millones más de mexicanos en la pobreza, de acuerdo con el Coneval”.

“El sistema de salud mexicano era mediocre pero funcionaba. En poco tiempo López Obrador lo convirtió en una ruina. Con las mejores intenciones desapareció el Seguro Popular y creó, planeado sobre las rodillas, el Instituto de Salud para el Bienestar. Como titular nombró a Juan Ferrer que, como es común en el gobierno de la cuatro té, no tenía ni el más mínimo conocimiento del sector, vaya, algo así como nombrar a un ingeniero agrónomo como director de Pemex.

Una fórmula ideal para el desastre. Si el Insabi ha podido medio funcionar ha sido porque ha utilizado estructuras del Seguro Popular. Para colmo de males, a la mala planeación e inadecuada conducción se sumó la pandemia. Más de 300 mil muertos de Covid nos hablan del tamaño de la catástrofe. El resultado ha sido el desabasto, el sufrimiento y la muerte”.

“El sexenio de Peña Nieto se caracterizó por la corrupción y las reformas estructurales. El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por la destrucción. El emblema de su gobierno no es Santa Lucía o Dos Bocas sino las ruinas de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Supuestamente lo canceló por la corrupción imperante pero no se denunció a nadie y nadie recibió castigo. Fundamentó su decisión destructiva en una mentira. Para que no se viera mal le colocó encima el parche de una consulta falsa. Nada bueno se desprendió de esa suspensión. Nos costará a los mexicanos más de veinte años terminar de pagar el aeropuerto que no tendremos. Desde el momento en que se suspendió la obra se desplomaron las inversiones y la confianza. ¿Quién quiere arriesgar su dinero con un gobierno destructor?”.

“Lo mismo ocurrió con la reforma educativa y energética. Lo que estaba mal lo empeoró. No dudo que sus intenciones hayan sido buenas, pero resulta claro que trata de corregir la realidad partiendo de falsas premisas. Y cuando el error es evidente, no retrocede. Es incapaz de reconocer una equivocación. Es alérgico a la crítica, que señala los defectos para que éstos puedan corregirse. A los críticos los insulta y los calumnia. Sólo escucha a aquellos que le dan la razón. Vive rodeado de aduladores. De carácter débil, el presidente sucumbe ante el elogio fácil. Sin crítica es difícil que corrija lo que no le informan que funciona mal”.

“Hay ciertas constantes en el gobierno de López Obrador: parte de diagnósticos más ideológicos que fácticos; arranca programas de forma improvisada; no realiza los estudios de viabilidad económica, ni ambientales necesarios; coloca al frente de secretarías y programas a personas leales pero sin preparación; no cuenta con indicadores que le señalen si los programas funcionan. Resultado: el que todos vemos, un país en franco retroceso”.

“Cuando gobernaba Fox nos quejábamos de un presidente frívolo que sólo atendía las encuestas de popularidad. No sabíamos entonces lo que vendría. López Obrador desacreditó los indicadores tradicionales, como el PIB, por neoliberales. El único indicador al que le tiene confianza es el de las encuestas de popularidad. No alcanza a darse cuenta de que ese indicador funciona a su favor gracias a los tres ejes principales de su gobierno: becas, propaganda y mentiras. Sin la verborrea de las mañanas México se vería tal cual es: un país que se desmorona en cámara lenta. Más pobreza, más violencia, menos educación, menos salud. Lo único que funciona en su sexenio no tiene que ver con el gobierno: el comercio con el exterior regido por el T-MEC y el cuidado macroeconómico debido al Banco de México”.

“El año pasado la naturaleza puso a prueba a su gobierno, y reprobó. Las intensas lluvias en Tabasco llevaron al presidente a tomar una decisión equivocada: abrió las represas e inundó las zonas más pobres de Tabasco. Se trataba de una disyuntiva compleja: eligió el peor camino y decidió inundar a los que menos tienen que son los que menos se quejan. El otro reto fue el de la pandemia. Casi todo lo hizo mal. Tomó decisiones políticas, no sustentadas en conocimiento científico. El único mérito de López-Gatell fue que éste había sido despedido por ineficiente por Felipe Calderón. Gran parte de los desatinos de López Obrador frente a la pandemia estuvieron dictados por el rencor contra Calderón: lo que él hizo yo no lo haré. Y así nos está yendo.

Podría pensarse que está destruyendo todo porque los cimientos eran malos y quiere construir sobre bases diferentes. No es el caso. Destruye pero no edifica. La realidad terminará, como siempre, por imponerse. Y cuando despertemos, el infierno estará allí.

Carta dirigida a Luis Donaldo Colosio.

(El PRI se cambió de nombre)

Carlos Alazraki

Estimado Donaldo:

No puedo creer que ya hayan pasado 27 años del cobarde asesinato que te quitó la vida.

Como todavía no puedo creer el porqué de tu asesinato.

Pero en fin, solamente Dios sabe por qué hace las cosas aunque muchas veces no estemos de acuerdo con ÉL.

El motivo de escribirte mi Carta Semanal es para actualizarte de lo que ha pasado en el entorno político desde que nos dejaste.

No pretendo escribirte lo sucedido en estos últimos 27 años, sino de sintetizarte en pocas palabras lo que nosotros los mexicanos hemos estado viviendo estos últimos tres años:

Empezaré por nuestros conocidos:

Poncho Durazo renunció al PRI y se fue al PAN de secretario particular de Fox y de ahí, se cambió a Morena con Andrés Manuel y trabajó como secretario de Seguridad Pública y con ese partido se postuló para candidato a gobernador de Sonora.

Obviamente, inició su campaña en Magdalena de Kino.

Sin embargo, no es nada seguro que gane.

Nuestro buen amigo Federico Arreola sigue de periodista muy exitoso al lado de su hijo y también muy leal a Andrés Manuel.

De nuestro muy querido amigo Liébano Sáenz, te puedo decir que se convirtió en un muy exitoso empresario en el área de investigación de mercado.

De Ernesto, puedo decirte que se convirtió en un excelente ex presidente.

Discreto, viviendo en Estados Unidos como consultor al lado de Nilda Patricia.

Y lo más relevante que ha pasado desde que nos dejaste, fue que tu hijo Luis Donaldo está contendiendo para presidencia municipal de Monterrey con un partido diferente al PRI.

Espero de todo corazón que gane esta elección.

Y por último mi querido Donaldo, te tengo que comentar que a tu amado PRI le salió un clon.

Así es mi querido Donaldo, un partido clon que se llama Morena.

Esa basura de partido, hace las mismas porquerías que el PRI de los 60 hacía.

Ya sabes, reparto de despensas, compra de votos, dinero a los viejitos, mayoría abrumadora en el Congreso para que el presidente haga lo que se le dé la gana sin ninguna objeción como cambiar la Constitución, mentir, mentir y mentir y hacer todas las trampas del mundo.

La única diferencia que veo entre Morena y tu partido, es que tu partido SÍ SABÍA GOBERNAR.

Los de Morena no tienen ni la más remota idea de lo que hacen.

Tenemos un presidente con el mismo o más poder que Echeverría.

En dos años y medio ya deshizo al país.

Dividió a los mexicanos, puso a México como el SEGUNDO PAIS MÁS INFECTADO EN EL MUNDO DE COVID-19.

Quebraron a 9 millones de microempresas que no quisieron ayudar y con estas porquerías, aumentó el desempleo con 12 millones más de nuevos mexicanos.

Este presidente también tiene el récord de más asesinatos y muertes de nuestra historia.

Odia a las mujeres y no tiene ninguna compasión por los niños con cáncer.

Y para que la gente diga que es humilde y pobre....

Vive en un Palacio.

Leíste bien Donaldo.

Vive en Palacio Nacional.

Podría seguir, pero...

Ya me dio asco.

Mejor aquí le paro.

¡Te extraño!

Correo electrónico: [email protected]

Deberían de cobrarle renta por vivir en el Palacio Nacional, ya que él dijo que viviría con cero lujos y lo último que se dio a conocer en el 2011, con información de diversos medios, es que se erogan seis millones de pesos en nóminas, consumo de energía eléctrica y agua, entonces ¿Dónde quedó la austeridad?

Habría que hacer un análisis para ver si sale más barato que viva en los Pinos o en su departamento…, ya que todo eso lo pagamos los mexicanos.

