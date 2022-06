Sector hotelero pide que obras del Puente Nichupté no afecten al turismo

El sector turístico externó su preocupación por las obras del puente Nichupté, cuyo contrato fue asignado a ICA, debido a que temen que vayan a arrancar justo durante la temporada vacacional de verano, en la que se estima la llegada de 3.9 millones de visitantes al Caribe mexicano.

Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, si bien celebró que ya se cuente con el constructor del puente, lamentó que los trabajos deban iniciar en julio, justo durante las vacaciones de verano.

Sin embargo, el entrevistado confió en que las autoridades manejarán de forma adecuada las vialidades y las alternativas de circulación vehicular durante las obras.

Pese a ello, Almaguer Salazar afirmó que el sector hotelero está entusiasmado con esta obra, a la que consideró como “icónica”, la cual le dará a Cancún una “imagen de modernidad necesaria”, porque ayudará a desfogar el tránsito vial en la zona hotelera de Cancún, así como ser una vía más para atender urgencias de distinto tipo.

Y añadió que la construcción del puente vehicular sobre la laguna Nichupté debe venir acompañada con la remodelación del boulevard Luis Donaldo Colosio y del arco vial del Aeropuerto Internacional de Cancún, “que son sumamente necesarias".

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo (AMAV), celebró que se concrete la construcción del puente vehicular sobre la laguna Nichupté, aunque señaló que esta no es la medida definitiva para mitigar el caos vial que hay en la zona hotelera.

“Son buenas noticias, pero no es la última ni la única solución, porque el puente lagunar sí va a resolver de alguna manera el tráfico, pero también seguirá llevando más coches a la zona hotelera. Lo ideal sería reducir el número de automóviles, por lo que lo ideal es que tengamos un sistema de transporte lagunar en barco”.

Por ello, pidió retomar esta iniciativa, expuesta por el empresario Germán Orozco hace algunos años, y que el puente permita que crucen barcos debajo de él.

“Esto no quiere decir que el puente no sirva, pero no lo es todo, deberíamos tener además barcos para tener otras formas de evacuación en caso de siniestros y movilidad de la zona hotelera”, consideró.