Playa del Carmen: vislumbra sector inmobiliario alza en ventas

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El sector inmobiliario de Playa del Carmen espera cerrar el año con un crecimiento de 5% en venta de unidades respecto al 2018, lo que dejará una derrama económica de 42 millones de dólares.

De acuerdo con Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente de la Fundación para la Inversión en la Riviera Maya, esperan vender 350 unidades en total en 2019, que significará una derrama económica de alrededor de 42 millones de dólares; el año pasado fueron 335 unidades las vendidas.

“Estamos cerrando en esta parte del año bien, a pesar que tuvimos un año complicado en el inicio, sobre todo en los temas orientados a los temas del turismo de alto poder adquisitivo y esto combinado con una baja en la demanda, no significa que no se esté vendiendo, pero sí hay más dificultad para vender el producto, ahora bien, lo importante en esto es que no ha dejado de haber inversión, se siguen anunciando proyectos nuevos y para fines de este año sabemos que vendrán nuevos proyectos”, explicó Gutiérrez Álvarez.

El entrevistado comentó que a principios de año no esperaban tal crecimiento debido a que había inseguridades en el mercado por los cambios políticos que enfrentaba el país.

“Hay un crecimiento leve, sobre todo porque este año fuimos impactados con el cambio de gobierno con la administración federal, la gente estaba un poquito temerosa de qué iba a pasar, qué iba a ocurrir, que al final no pasó nada malo, y con el correr del tiempo el ánimo de la gente se ha ido estabilizando, ya las cosas han ido tomando sus niveles, pero el primer semestre del año fue muy lento, pensábamos ahora que en el segundo semestre habrá mayor dinamismo”, explicó.

Las construcciones continúan en Playa del Carmen. Zonas de las colonias Zazil-ha, Gonzalo Guerrero, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Ejidal y la Centro, son donde se observan obras de edificación que darán lugar a departamentos de lujo, en algunos casos.

Gutiérrez Álvarez comentó que en el inicio de 2020 esperan continuar con ese ritmo de crecimiento o mantenerse en los números con los que terminarán en este año.