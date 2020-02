Cancún: Sector turístico busca enfocarse en la generación Z

CANCÚN.- La generación Z, aquellos que tienen entre 18 a 20 años, comienzan a realizar sus primeros viajes por el mundo, por lo que se han convertido en objeto de estudio al ser el próximo mercado.



Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad Anáhuac México, comentó que empezaron a estudiar este segmento de mercado, una generación que realizará 2.5 viajes por año, y hasta ahora se conoce que es innovador y sin límites y preocupado por el medio ambiente.

“La impresión de acuerdo con los primeros estudios, es que es una generación más responsable, se les conoce como hijos de la crisis, ya que sus padres pasaron por complicaciones económicas y estos les hace más sensibles y un mayor compromiso ambiental”, comentó.

Esta generación en su mayoría sigue viajando acompañada de sus padres, sin embargo, en la medida de que vayan incursionando en los campos laborales comenzarán a viajar y es necesario estar al pendiente de cómo se mueve este mercado.



Madrid Flores definió a esta generación de jóvenes como aquellos que no tienen límite en sus fronteras, son de mentalidad abierta para ir a cualquier parte del mundo, la barrera del idioma y la lejanía no les es un impedimento, aunque es necesario conocerlos aún más.



De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, la generación Z representa 17.8%, superando a los Baby Boomers, es decir aquellos que representan, que es 5.6%.



Los Millennials son ahora el mercado más importante, al representar 47% del viajero que visita uno de los destinos del Caribe Mexicano.



“Este es un viajero que tiene muchas cualidades, no es cierto que no tienen solvencia para salir de vacaciones solo eligen a qué darle prioridad, es decir, pueden pagar una aerolínea de bajo costo pero un hospedaje caro”, explicó.



Cancún es un destino innovador y tiene la capacidad de atraer a estos nuevos mercados y viajeros que en breve irán marcando tendencia aunque será hasta dentro de 10 años cuando esté consolidado.