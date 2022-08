Isla Mujeres y Bacalar tendrán un “extreme makeover"

Bacalar e Isla Mujeres se suman al programa México de Colores, esto para intervenir fachadas y murales que van a impulsar todavía más las visitas a estos dos Pueblos Mágicos, explicó Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), quien además destacó que espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregue los recursos para iniciar con el cambio de sede de la dependencia.

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de México, comentó en exclusiva para Novedades Quintana Roo que este proyecto “ayudará a darle otra vida al destino”, ya iniciaron en Bacalar con 20 murales y 140 fachadas para después trasladar este proyecto a Isla Mujeres, donde también se “intervendrán” 20 murales y 140 fachadas.

Estas son intervenciones de color y artísticas que se hacen en colaboración con una empresa de pinturas; en el caso de Bacalar se está trabajando en 11 mil metros cuadrados para embellecer viviendas y espacios públicos.

“Estamos por iniciar con los espacios de Isla Mujeres, que es un Pueblo Mágico más que se suma a esta iniciativa y así seguir diversificando el turismo, y que no solo quede en seis plazas”, agregó.

En lo que va de este 2022, 11 Pueblos Mágicos se han sumado a esta estrategia nacional y la finalidad es rescatar la identidad social.

Respecto al retraso en la mudanza de la Sectur a la capital del estado, el secretario resaltó que si bien para él esta encomienda presidencial es una prioridad, no se ha podido concretar el plan debido a que aún no reciben los recursos por parte de la SHCP para ello, aunque al menos este año no podrá ser.

“La mudanza depende de tener el presupuesto para ello y este año incluso hubo recortes por lo que se tuvo que posponer, aunque es un mandato presidencial y en su tiempo se cumplirá”.

El secretario no especificó cuánto es el monto que se requiere para trasladar la dependencia a la capital del estado, aunque dijo que es necesario contar con infraestructura para ello.

En Quintana Roo se tienen diferentes proyectos para seguir promoviendo, el más importante será el Tren Maya, seguido de la remodelación en el aeropuerto de Chetumal, que ayuda a mejorar la capital del estado, y pronto el de Tulum, que deberá estar listo el próximo año, y donde esperan recibir a más de cuatro millones de pasajeros cuando entre en operación.