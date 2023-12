Sedetur alista multas contra empresas turísticas de Q. Roo

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo advirtió que se acabó el periodo de gracia y de concientización sobre el Registro Estatal de Turismo, por lo que 2024 llegará con procedimientos administrativos y sanciones en contra de los prestadores turísticos que operen en la entidad y no se inscriban.

“Este año no aplicamos ninguna sanción en contra de aquellos empresarios que aún no se han dado de alta, pues consideramos que era necesario primero realizar un trabajo de concientización y adaptación. Sin embargo, a partir del próximo año vamos a iniciar los procedimientos administrativos en contra de quienes no se han registrado”, declaró el titular de la Sedetur, Bernardo Cueto Riestra.

“No buscamos que sea un esquema inquisitorio, sin embargo, nos vemos en la necesidad de comenzar a ser más enérgicos para poder tener una mejor regulación de este sector y así mejorar la competitividad turística de Quintana Roo”, señaló.