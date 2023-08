La Sefiplan no tiene facultades para sancionar a prestadores de servicios turísticos que en Cozumel supuestamente comercializan bebidas alcohólicas a bordo de embarcaciones que prestan servicio a visitantes nacionales y extranjeros, como parte de su actividad.

Marco Antonio Loeza Pacheco, titular de esa dependencia estatal, ya explicó a los afectados por operativos realizados en este sentido, que hubo un error en la apreciación y aplicación de la legislación, generados al detectar estas bebidas en la vía pública, sobre la avenida Rafael E. Melgar.

David Tovar Sánchez, empresario del ramo y miembro del Colectivo La Caleta, dio a conocer que tras reunión con el funcionario este les exhortó a evitar proporcionar a sus clientes bebidas alcohólicas antes de subir a las embarcaciones.

El emprendedor agregó que el propio titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), le externó que son las autoridades federales la que pudieran aplicar sanciones.

Sefiplan sin facultades para sancionar a prestadores de servicios turísticos / (Foto: Gustavo Villegas)

Por costumbre los turisteros que ofrecen recorridos por las zonas marítimas de la ínsula a bordo de embarcaciones con fondo de crista y yates, ofrecen como parte de sus servicios bebidas de cortesía a sus clientes.

David Tovar explicó que las bebidas que se ofrecen a los clientes no exceden un máximo de tres y que están incluidas como una cortesía y no como venta en lo paquetes de los tours, actividad que se ha desarrollado por siempre y que no hay reglamentación o ley que se los impida.

Esto si contar con que el decomiso de las bebidas se hizo en zona federal, lo cual es competencia del Servicio de Administración Tributaria Federal (SAT).

En la conversación entre el titular del SAT y de los náuticos, se acordó no tener sobre la banqueta del malecón las cervezas para que los empresarios de la zona, quienes pagan impuestos por la venta de bebidas de este tipo, no interpreten que están a la venta.

De igual forma la Sefiplan se comprometió a devolver lo confiscado mediante solicitud formal y por escrito ante la dependencia.