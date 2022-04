Seguridad y salud, mis grandes prioridades: Laura

En Quintana Roo nadie se siente seguro caminando en las calles. La seguridad pública es una de las principales preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.

A Laura Fernández Piña eso le queda totalmente claro, por eso afirma que es uno de los pilares fundamentales en la visión y los planes dentro de su agenda política.

Solo faltan semanas para que 1.3 millones de quintanarroenses tengan la oportunidad de elegir con su voto a quien consideren la mejor opción para conducir a un estado tan diverso.

La candidata de la coalición Va por Quintana Roo platica con Novedades Quintana Roo y dice que la lucha está entre tomar “nuestras propias decisiones” o dejar que un grupo foráneo se apodere del destino de las familias.

Hasta hace unos meses el panorama electoral pintaba que no tenía más opciones que un solo color para el gobierno. Ahora, Laura Fernández Piña está contenta porque su mensaje está permeando a todos los rincones. Una muestra innegable es el arranque de campaña.

Comenzar en Chetumal tuvo un mensaje claro. La ciudad es la residencia de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Promete gobernar desde ese lugar y lo más importante: con quienes realmente sepan y entiendan el compromiso que se asume con la gente.

“El tema de la salud impacta no solo en la vida y la salud, sino la economía de las familias, antes teníamos un programa que ofrecía medicamentos y consultas gratuitas. Hoy hay desabasto de medicamentos. No hay doctores que lleguen a todas las comunidades. No tenemos ni siquiera una capacidad hospitalaria instalada en todos los municipios”,

señala Laura Fernández Piña.