Trabajadores de Semarnat inician huelga de brazos caídos

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Alrededor de 100 trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), tomaron las instalaciones de la primera instancia y se declararon en paro de “brazos caídos”, porque la Federación incumple con las condiciones laborales.

Ruperto Uc Balam, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Semarnat en la entidad, explicó que la toma de las instalaciones de Chetumal y paro de labores permanecerá hasta que el Gobierno Federal les cumpla una serie de condiciones.

También te puede interesar: Vuelven a comer los maestros en huelga de hambre

El primero tiene que ver con los escalafones, la firma de la convocatoria de juegos nacionales, liberación de plazas por jubilación y defunción, entre otros.

Hasta ayer eran 100 trabajadores federales que estaban en paro laboral en las instalaciones de la Semarnat en la capital del estado, pero pudieran sumarse todos los demás empleados, que en la entidad suman 264.

Del total de trabajadores en paro laboral, son 60 hombres y 40 mujeres de áreas administrativas y operativas de ambas dependencias; corresponde a 62 de la Conafor, 30 de la Semarnat y ocho a autoridades del sindicato.

Alrededor de las 8 horas de ayer, los trabajadores colocaron cartelones en las afueras de las oficinas de la dependencia en los que exigen sus derechos y procedieron a cerrar el acceso principal.

“Hay violaciones a nuestras condiciones generales de trabajo que no está respetando la titular de Semarnat, no sólo es en Chetumal, es a nivel nacional, desde hace 23 años tenemos juegos deportivos y culturales y no están respetando, los compañeros que tienen profesión deben subir un nivel y no quiere respetarlo”, comentó.

Entre otras irregularidades, dijo, hay compañeros que solicitan licencia sin goce de sueldo, pensionados, defunciones, en que las plazas quedan libres; sin embargo, las autoridades federales no las autorizan para su utilización.