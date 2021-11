Marybel Villegas amenaza con renunciar a Morena

La senadora Marybel Villegas Canché amenazó una vez más con irse del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en caso de no ser elegida como la candidata a la gubernatura de Quintana Roo, y de haber irregularidades en el proceso interno.

En conferencia de prensa en Cancún, dijo que en caso de no “haber piso parejo” para competir por la candidatura, está dispuesta a dejar la militancia de Morena.