Esta madrugada, un incendio se registró en una vivienda en Chetumal, presuntamente provocado por un ex marido tóxico. El siniestro ocurrió alrededor de la medianoche en una casa ubicada entre las avenidas Palermo y Bugambilias.

La emergencia fue reportada al número 911, y rápidamente acudieron al lugar elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar la situación.

Al llegar, los bomberos se encontraron con un fuego que ya había consumido gran parte de los muebles y las paredes de la vivienda. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en el incidente. Los bomberos lograron sofocar las llamas tras varios minutos de intenso trabajo, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodiaban la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y permitir que los bomberos realizaran su labor sin contratiempos.

Acusaciones contra el exmarido tóxico

Señalan a exmarido tóxico por Incendio a una vivienda de Chetumal / (Foto: De Peso Quintana Roo)

Una vez controlado el incendio, las autoridades entrevistaron a la propietaria de la vivienda, quien expresó su sospecha de que el siniestro había sido provocado intencionalmente por su ex marido tóxico, con quien ha tenido problemas en el pasado. La dueña de la casa indicó su intención de interponer una denuncia formal contra él, señalándolo como el principal sospechoso del incendio.

A pesar de los daños materiales significativos, no se reportaron víctimas ni heridos. Las causas exactas del incendio aún no han sido determinadas, y las autoridades continuarán investigando el caso para esclarecer los hechos y determinar si efectivamente se trató de un acto deliberado. Tras asegurarse de que el fuego estaba completamente extinguido y de que la situación no representaba más peligro, tanto los bomberos como los policías se retiraron del lugar.

(Con información de De Peso Quintana Roo)