Gobierno municipal de Chetumal, opaco y sin rumbo

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La administración municipal de Othón P. Blanco, encabezada por Otoniel Segovia Martínez, sigue sin mostrar resultados favorables, pero sí un deterioro en la forma de gobernar, aseguró la diputada federal Patricia Palma Olvera.

Para la legisladora federal, los funcionarios emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), deben gobernar de cara a la sociedad así como ser congruentes con lo que se prometió a la sociedad.

Indicó que ningún funcionario que comulgue con los principios de Morena “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” debe de trabajar a puertas cerradas o evitar a los medios de comunicación para no ser interrogado, como el caso del alcalde capitalino.

“Voy a platicar con él, no tenemos por qué ser diferentes, si fue tan difícil que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México aceptara llevar seguridad a ciertos sitios que visita, no creo que el presidente municipal de Othón P. Blanco deba tener una caravana de vehículos de quién sabe quién y quién sabe dónde”, dijo.

Expresó que hay que ser congruentes con lo prometido en la cuarta transformación, de lo contrario se traiciona a la sociedad cuando no se le aclara todo aquello que sea de interés, porque no se tiene una vida privada, es una vida pública.

“Tenemos que hacer público todo aquello que esté causando ruido en la sociedad, estamos en el ojo del huracán porque el partido que representamos ha creado mucha expectativa y si no damos a la sociedad lo que espera definitivamente estaríamos siendo incongruentes”, resaltó la entrevistada.

Palma Olvera añadió que la cuarta transformación requiere de funcionarios que transparenten el origen de los recursos, por lo que buscará una plática con Otoniel Segovia Martínez.

Expresó que la sociedad espera que el presidente municipal de Othón P. Blanco transparente no solamente los recursos que maneja, sino como lo que adquiere.