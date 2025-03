En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) se sumó a la conmemoración de la diversidad e inclusión a través de la campaña "Calcetines Locos". Esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de valorar y aceptar a las personas con síndrome de Down, enfatizando que no se trata de una enfermedad, sino de una condición genética derivada de una alteración en los cromosomas.

Como parte de la campaña, el personal de la SEOP vistió calcetines llamativos y disparejos, así como prendas en color azul y amarillo, con el objetivo de visibilizar y expresar solidaridad con esta comunidad. Estas acciones representan un símbolo de apoyo y un recordatorio de que la diversidad enriquece a la sociedad.

SEOP conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

Destacaron que con este actual gobierno, se reafirma el compromiso de fomentar la inclusión y el respeto en todos los ámbitos de la vida. A través de la SEOP, se busca fortalecer un ambiente laboral incluyente, donde las diferencias sean vistas como oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

Desde la SEOP, se extiende una invitación a toda la comunidad a sumarse a esta causa, utilizando calcetines locos o vistiendo en azul y amarillo, como una forma de demostrar apoyo y empatía hacia las personas con síndrome de Down.

Con iniciativas como esta, se trabaja en la construcción de una sociedad más equitativa, justa e inclusiva, donde cada persona tenga la oportunidad de ser valorada y respetada por su individualidad.