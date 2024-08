Un total de 10 invernaderos sociales de Felipe Carrillo Puerto tendrán un mes de retraso en la cosecha de chile habanero debido a la temporada de sequía que ha afectado la región, provocando que se extiendan los ciclos de crecimiento, impactando la producción y la economía local.

Emilio Alamilla Miss, encargado de los invernaderos sociales en Felipe Carrillo Puerto, explicó que las fallas en su sitema de riego ha generado un estrés hídrico en las plantas, lo que ha retrasado su desarrollo y maduración, debieron haber cosechado en julio, pero no fue posible.

Aseveró que en el caso del invernadero del que está a cargo, Chiles Alamilla, tiene tres naves, donde en un ciclo de cosecha, por semana media tonelada, el cual tras la falta de producción está evitando un ingreso superior a los 25 mil pesos que son esenciales para gastos operativos.

Expuso que aunque los invernaderos utilizan un sistema de producción industrial, no han sido inmunes a la situación.

Sequía en Felipe Carrillo Puerto retrasa cosecha de chile habanero [Foto: By Canva]

Alamilla Miss añadió que, además de la sequía, han enfrentado fallas en las instalaciones del sistema de riego, lo que ha afectado la distribución adecuada del agua. A pesar de los esfuerzos por compensar esta situación mediante riego manual, esto no ha sido suficiente para mantener la producción esperada.