Ser cumplidos y honrados nos permite vivir con la conciencia tranquila

Es una realidad, porque la gente ya se está dando cuenta de la falsedad, el engaño, la estafa maestra y de todas las tonterías de la bola de cretinos que nombró como secretarios, quienes en muchos de los casos que les competen no han dado resultados y por lo que toda la población está muy molesta, como en el caso del “accidente” de la gobernadora de Puebla y su esposo, donde hasta ahora el único resultado que han dado es que fueron 5 los responsables del mantenimiento al helicóptero, que provocó la falla y así mismo derivó en el fatal accidente, pero de ahí en fuera no hay nada, no hay más información al respecto.

Es por estos resultados que pareciera que el señor Manero y su equipo se la pasan viendo Netflix ya que han quedado muy mal porque no resuelven nada.

La verdad se tienen que apegar a sus compromisos como lo son la procuración de la justicia y la investigación la cual tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias para que los ciudadanos tengamos la oportunidad de tener equidad e igualdad en lo que es el respeto a los mexicanos, pero también es necesario que los actores de la procuración de la justicia, principalmente los fiscales, cumplan con sus verdaderas funciones para que quede bien claro quién o quiénes fueron los responsables de la muerte de los Moreno Valle.

Y eso es una prioridad absoluta, quedan muchos asuntos pendientes de respuestas, entre muchos otros están las desapariciones y los asesinatos, sería recomendable que se hiciera una evaluación de los activos y las declaraciones que han hecho todos los empleados del gobierno federal, para que sean debidamente auditadas y confirmadas.

Otro asunto pendiente de resolver es el robo de gasolina que continúa llevándose a cabo porque no hay quien detenga este delito, ya que la Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados y por lo que la gente está ya totalmente decepcionada.

Y así siguen los asuntos pendientes, la cantidad de niños que no han tenido medicinas, las guarderías que han sido cerradas, el desvío de fondos que hacen para poder hacer estadios de béisbol, de inversiones como la de la refinería Dos Bocas.

Por otra parte se han hecho varios estudios económicos del Tren Maya, pero no pintan para nada, indiferentemente de la posible destrucción de más de dos mil vestigios arqueológicos de la civilización maya, que no se pueden destruir y que son intocables, así como también que no se estén respetado los derechos que tienen los hermanos mayas y porque con la creación de este tipo de obras no se respeta ni a la fauna animal, ni a la fauna vegetal, lo que derivaría en cometer un crimen ecológico.

“Como por arte de magia…” Ricardo Homs, El Universal

“Los 50 mil 822 millones de pesos que gastó el gobierno federal el año pasado como si fuera su “caja chica”, sin dejar constancia de cuál fue el destino de este dinero, debiese ponernos en alerta, pues deja abiertas muchas interrogantes y suspicacias, como por ejemplo, la posibilidad de que reaparezcan por arte de magia durante la próxima campaña electoral para asegurarse de que Morena arrase”.

“El gobierno que se autonombra el paladín del combate a la corrupción no puede darse el lujo de cometer un error tan cuestionable como lo es no transparentar el destino de una cantidad tan importante. Para dimensionar el tamaño de este desliz, recordemos el escándalo, muy justificado, que ha hecho este gobierno por la denominada “Estafa maestra” que se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Este montaje financiero alcanzó la cantidad de siete mil seiscientos millones de pesos que se maquillaron involucrando universidades. En contraste, este desliz administrativo del gobierno actual es más de seis veces mayor que la “estafa maestra””.

“El caso Odebrecht que supuestamente mantiene detenido a Emilio Lozoya y se convirtió en el símbolo del combate a la corrupción, fue por una cantidad de diez y medio millones de dólares, o sea, poco más de 200 millones de pesos entregados entre 2012 y 2014”.

“Este descubrimiento financiero se deriva de un estudio realizado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y por la organización ciudadana México Evalúa. Fue elaborado por Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa”.

“Este descubrimiento es tan grave que amerita acciones jurídicas por parte del INE, para blindar las próximas elecciones y asegurarse que ese dinero no llegue a desequilibrar este proceso democrático”.

“Además, de no aclararse el destino de este dinero, cae por tierra la autoridad moral que se auto adjudicó este gobierno para continuar hablando de su lucha contra la corrupción”.

“Si grave es el significado financiero de esta cantidad, considerando que durante el año 2020 se desaparecieron fideicomisos de importancia vital como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y se decomisó presupuesto 2020 autorizado por el Congreso para importantes dependencias del gobierno federal, lo cual tuvo alto impacto en la lucha contra el Covid y generó grandes estragos en la economía del país, acciones sustentadas en un vago objetivo de “austeridad republicana”, imaginemos ahora hacia dónde se pudo canalizar una cantidad de dinero de tan alto monto”.

“Que se descubriera algo similar en cualquier país del mundo de la importancia del nuestro, aunque fuese por una cantidad mucho muy pequeña, hubiese detonado un escándalo mayúsculo sólo por su significado ético y moral. Sin embargo, hasta hoy no se le ha dado en nuestro país la importancia que este descubrimiento merece”.

“El alto costo que ha tenido la austeridad republicana impuesta por este gobierno en el ámbito de la salud y la economía contrasta con la posibilidad de un posible despilfarro o un uso de importancia estratégica, como podría ser el ámbito electoral”.

“Y a usted… ¿Qué le parece?”.

“Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación.”

“Facebook: @Ricardo.Homs1” / “Twitter: @homsricardo” / “Linkedin: Ricardo Homs” / “Instagram: @ricardo.homs www.ricardohoms.com ”

Palm Beach analiza si Donald Trump podrá vivir en Mar-a-Lago

La ciudad de Palm Beach, Florida, está revisando si el ex presidente Donald Trump puede vivir en Mar-a-Lago, luego de años de quejas de vecinos de que estaba violando un acuerdo legal que hizo con las autoridades locales en 1993 cuando convirtió a la residencia privada en un club social privado.

Trump se fue de Washington hace una semana a la llamada Casa Blanca de Invierno, donde aparentemente planea vivir después de la presidencia. El gerente de la ciudad de Palm Beach, Kirk Blouin, le dijo al HuffPost que su abogado está revisando si el ex presidente puede permanecer en el club de forma permanente.

En 1993, Trump se vio acosado por problemas financieros con sus casinos y millones en mantenimiento requeridos en Mar-a-Lago, que entonces era su casa privada, por lo que acordó un permiso de "uso de excepción especial" que le permitió convertir la propiedad en un club social.

El acuerdo establecía que solo podría incluir 10 alojamientos para huéspedes, donde las personas no se quedaran más de una semana, no más de tres veces al año, un requisito que el presidente burló repetidamente antes y durante su presidencia.

También firmó un acuerdo con el National Trust for Historic Preservation, una organización privada de preservación histórica, que perdió "para siempre" los derechos de uso de Mar-a-Lago para "cualquier propósito que no sea el uso de clubes".

Desde entonces, los vecinos de Trump se han quejado periódicamente de sus acciones, la más reciente en diciembre, cuando le enviaron a él y al pueblo una carta exigiendo que le dijeran que no puede vivir allí, para "evitar una situación embarazosa" en la que el ex presidente tiene que ser expulsado de las instalaciones.

"No existe absolutamente ninguna teoría legal bajo la cual él pueda usar esa propiedad como residencia y como club", dijo al Washington Post Glenn Zeitz, propietario de una casa de Palm Beach.

Anteriormente, los residentes de la ciudad se habían resistido cuando el presidente obstruyó las calles con su séquito de seguridad, no cumplió con las reglas de desarrollo local en temas como la altura de su enorme asta de bandera y trató de subdividir la propiedad en viviendas residenciales.

Las autoridades de la ciudad dijeron que el asunto podría surgir en una reunión de la ciudad a principios de febrero, pero aún no habían hecho ningún hallazgo.

La pelea de Mar-a-Lago es uno de los muchos problemas legales que enfrenta el presidente ahora que dejó el cargo, que van desde investigaciones de fraude hasta un histórico segundo juicio político.

Peligra el mundo con la aparición en México de laboratorios (mafias) que expiden pruebas negativas de Covid-19 para viajar a otros países

La República Mexicana se vio duramente afectada por la reducción del turismo internacional debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, se convirtió en la nación más visitada del año, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Esto sería algo positivo, si no fuera porque, a la par, ha crecido un negocio negro: el de las pruebas falsas de Covid-19.

A principios de año, el medio brasileño Jornal da Band reportó que varias personas de su país habían contactado con un laboratorio para que le expidiera pruebas RT-PCR, con el resultado negativo por 3,000 pesos mexicanos, un precio elevado.

El medio informó que uno de los requisitos para ingresar a Brasil es presentar una de estas pruebas, por lo que un laboratorio de Cancún, destino turístico en Quintana Roo, comenzó a vender esas falsas pruebas.

El negocio funciona muy bien, pues el costo es mucho menor, no se corre el riesgo de salir positivo y se obtiene en tan solo unas horas.

Otro medio que documento esta práctica fue El País, que informó que, tras una investigación, contactaron con una persona que les ofreció los tests apócrifos por 800 pesos mexicanos, un precio mucho menor que el mencionado por Jornal da Band.

El costo de una prueba RT-PCR auténtica con entrega de resultado exprés, tiene un costo de 250 dólares, 5,000 pesos, por lo que no muchos turistas están dispuestos a pagarlos.

El diario español logró obtener una de esas pruebas falsas e informó que cuentan con folio, número de cliente, código de barras y está avalado por un químico de un hospital privado de Cancún.

El contacto que se los entregó, a quien identifican como 'El secretario' les mencionó que sus clientes habían podido regresar a países como Francia y España sin problemas. "No va a haber ningún problema, cuando llegues al aeropuerto y hagas el check in, te van a preguntar si tienes el PCR, se lo enseñas y listo".

El medio Ledevoir, de Canadá, también reportó que sus ciudadanos estaban consiguiendo esos falsos certificados para regresar a su país. La periodista que realizó la investigación, informó que pagó 100 dólares, cerca de 2,000 pesos, por un certificado emitido por el Centro Especializado en Diagnósticos Médicos (Cedeme) de Playa del Carmen.

La persona que les ayudó a obtener la prueba, que se identificó como Matthew, comentó: "Las pruebas en México cuestan entre 150 y 200 dólares. Lo que hago es imprimir una prueba real con su nombre. Hice muchas, todo va bien. Estás seguro y seguro de que te vas, que pasará. Actualmente. México realmente no está preparado para esto, faltan pruebas, es caro, hay que hacer una cita, ir temprano y la prueba puede ser positiva”.

México no tiene restricciones para recibir extranjeros, por lo que el negocio de las pruebas falsas de Covid-19 puede ir en aumento, sobre todo porque el mercado es bastante grande, pues tan solo el 2020 arribaron al país 20 millones de turistas y desde el 26 de enero la prueba negativa de coronavirus es un requisito para entrar a Estados Unidos, lo cual supone una mayor demanda de certificados apócrifos que evitan lo que se intenta a nivel mundial: que el virus se siga extendiendo. Pero para que alguien venda, alguien tiene que comprar.

Baja la popularidad del presidente

La #AMLOTrackingPoll es un ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado por Consulta Mitofsky de Roy Campos para El Economista. De acuerdo con Campos, se trata de una medición digital de la función pública.

El confinamiento obligatorio al que se ha sometido el presidente al estar contagiado de COVID19 le ha generado una empatía pero como lo previmos apenas medio punto.

Por ahora el 60 por ciento dice estar de acuerdo con el presidente pero por otra parte hay un desacuerdo en el 39 por ciento de los mexicanos, lo cual nos refleja que aun cuando las cifras son altas, él sigue perdiendo su popularidad, porque aquí hay una variación que sigue demostrando que cada vez es más impopular la tesis adoptada por el actual gobierno que menciona que “por el momento no hay solución”.

Entre 2006 y 2021 son más de 82 mil los desaparecidos en México: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas, afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón.

Entre 2006 y enero de 2021 más de 82 mil personas han desaparecido en México y se siguen sumando casos, informó.

Durante la conferencia matutina del viernes, desde el Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al "incremento en la confrontación entre grupos delictivos en diversas regiones del país".

Detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han ubicado 80.517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta este 29 de enero hay 82.888 denuncias al respecto.

No obstante, destacó que en 2020 se registró una disminución del 22,39 % en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019.

Refirió que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas recibieron 37.807 denuncias de desaparición, pero 56,4 % de ellas fueron localizadas, la mayoría de ellas con vida.

Afirmó que se registró una reducción en el hallazgo de fosas clandestinas y en los cuerpos recuperados.

"A pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución de 33 % en el número de fosas clandestinas y una reducción de casi 18 % de los cuerpos recuperados".

Detalló que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se han recuperado 2.395 cuerpos y casi el 22 % de ellos han regresado con sus familias de manera digna.

"Quiero reconocer que se ha mejorado de manera sensible y ha habido una mejor calificación de los trabajos de las Fiscalías de los estados en los trabajos de identificación y de regreso de los cuerpos recuperados con sus familias", apuntó.

Afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Expresó que bajo el argumento de que eran daños colaterales de dicha guerra "comenzaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad", sentenció.

Y subrayó que la política del sexenio de Calderón cometió no solo errores sino "abusos y omisiones" al respecto.

Desaparecidos son prioridad

La ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que en los últimos dos años la prioridad número uno del Gobierno federal ha sido la búsqueda de personas porque es un daño irreparable para sus seres queridos y la sociedad.

Dijo que esa es la tarea de la Comisión Nacional de Búsqueda, "nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune".

Afirmó que las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas. "Es un derecho humano, y repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar", subrayó.

Expuso también que es prioridad atender los conflictos en el territorio nacional, sobre todo en donde hay violaciones graves a los derechos humanos.

Afirmó que Encinas dará atención especial para atender a los pobladores de la zona triqui en el estado de Oaxaca y para resolver el conflicto que ocurre en aquella región.

Los fondos públicos bajan drásticamente

Es muy interesante ver que el año pasado los ingresos del sector público se quedaron cortos por Los ingresos del sector público (que presupuestaron) se quedaron cortos por 183,341 millones respecto al plan del 2020, el informe anual de finanzas públicas de la Secretaria de Crédito.

La caída de entradas petroleras que fueron, suficientemente compensadas, pero el año pasado se estimaron ingresos públicos por 5.2 billones de pesos y se obtuvieron 5.33 billones de pesos que significa una caída del 4.1 por ciento real en 2020.Debido a la caída del ingreso el gobierno de México utilizó 176,382 millones de pesos de los fondos de emergencia, es decir el 73% de los recursos con que cerró el año pasado.

Las cifras del Inegi revelan que el año pasado los efectos de la crisis provocaron que la economía se contrajera más de lo esperado y el Producto Interno Bruto del país registró su peor contracción desde 1994, y esto, es similar a la misma contabilidad nacional del PIB de 1932 que tuvo una caída superior.

Cómo así se atreven a mentir que la situación está mejor cuando el liderazgo convulsionado demuestra que el país está cada vez en una espiral negativa cada día mayor y esto es una realidad al igual que la bola de engaños y mentiras que nos están continuamente bombardeando por parte de la Presidencia y sus Secretarías.

Eso nos lleva a una negativa situación, a un escenario, que ha sido el peor escenario que jamás hayamos visto, y la actuación conforme al PES, el Proyecto de Salud, donde se muestra que México entra en los tres países mundialmente más altos de muertes por Covid, es impresionante que esto sea una realidad.

Se renuevan las buenas relaciones entre Estados Unidos y México

El jefe del pentágono, el general retirado Lloyd Austin, que por primera ocasión en la historia de Estados Unidos es un afroamericano, ha hecho contacto con el Secretario de la Defensa Nacional el General Luis Crescencio Sandoval y el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, con relación a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para la defensa regional.

Al promover medidas estúpidas solo se obtienen estúpidos resultados

Seguimos observando el alud de cancelaciones que se han presentado, todo provocado por medidas estúpidas promovidas por el ex presidente de Estados Unidos, el terrorista Donald Trump, quien en esta próxima semana enfrentará a las leyes de ese país por estar acusado de traición, obstrucción de justicia, mentir al congreso, él y sus hijos, mentir al FBI y tratar de llevar a cabo un golpe de estado (incitación a la insurrección) misma que no fructificó.

Con esas tácticas dictatoriales se demuestra que el pueblo americano se cansó de la actuación “Snob”, de John Trump. Por cierto, esnobismo era un adjetivo utilizado por los reyes y las cortes europeas cuando veían que los plebeyos se vestían y se peinaban como los nobles, así como su traducción de snob (francés) al español dice “sin nobleza”. Para que quede más claro aún, el término “snob” surge de la contracción “sine nobilitate”, sin nobleza.

Las personas snob son aquellas que no forman parte de la élite y aun así optan por realizar actividades típicas de personas con dinero e influencia. Viven, actúan y respiran élite, pero no pertenecen a ese círculo.

Este concepto es algo que claramente se vio del naco Trump al actuar como si fuera un noble, y que sí quedó demostrado que era un noble bruto, que ha sido calificado como el peor presidente en la historia de Estados Unidos.

Igual lugar ocupan López y Santa Ana hasta el día de hoy.

¡Viva la democracia! ¡Viva México¡ y ¡Viva la libertad en México!

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

ppjaofa20[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com