Atlante tuvo pésima actuación, en eliminación: estratega

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Otro fracaso atlantista, solo que esta vez fue ‘crudo, contundente’, calificó Sergio Bueno, estratega del equipo, luego de que los Leones Negros eliminaron al club del torneo Clausura 2018 del Ascenso MX.

“El sentimiento es de amargura, frustración, de molestia y vergüenza. Nos dejan fuera de una forma muy lamentable. La actuación fue redonda, para mal. ¿Qué decirle a la afición? No tienes nada que decirle, al contrario, entre menos hables, mejor, hay que quedarse calladito. Es lo inexplicable, no alcanzamos a entender esa parte. El viraje fue de 360 grados, el equipo no tuvo un rendimiento favorable, fue generalizado, esa es la realidad. No podría decir que hubo algún jugador con una buena actuación. Así no se puede ganar", comentó.

También te puede interesar: Elena de Rayos, rusa enamorada de México

"El rival salió conectado, hizo su parte. Nosotros, lo único que ofrecimos fue dar facilidades para que pudiera capitalizar toda su propuesta. Fue una pésima, una malísima actuación, de la cual, por supuesto, me responsabilizo. No hay que darle tantas vueltas al asunto”, explicó el ‘jinete’ azulgrana.

Foto: Redacción

¿Exceso de confianza?

Descartó que cayeran en exceso de confianza, luego del 2-0 con el que viajaron a Guadalajara.

“No fue ese el escenario que presentamos, aunque eso es lo que parece. Insisto, la realidad es que no. Simplemente, no salió ‘enchufado’. Muchas veces puedes llevar una ventaja y especular con ella, pero afrontar el partido de otra forma, defenderte muy bien, replegarte, no regalar espacios. No estuvo claro en ningún sentido, ni para atacar ni defender".

"Arrancamos el partido con nuestros dos centrales amonestados, a los diez minutos ya los teníamos con tarjeta. Son situaciones de que no salimos conscientes. Hablamos durante la semana, y eso justamente buscábamos, hacer conciencia en el plantel, con respecto a la forma de jugar. Hubo muchos ejemplos, incluso, de Champions, en el sentido, de que los que se confiaron sufrieron descalabros importantes, relevantes, por eso es que quisimos alertar a los muchachos”, apuntó.

Y consigna: “Había mucha gente que se había ilusionado de ver al Atlante de regreso en la Primera División, y hemos fallado rotundamente en esta instancia de Cuartos de Final”.

¿Qué le ha faltado a los Potros para regresar al máximo circuito? “Como todo en la vida, hace falta reinventarse para conformar un grupo de trabajo en todas las áreas y que verdaderamente estemos comprometidos para cumplir con el objetivo”, concluyó.